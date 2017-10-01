Игнатьев: «У команды Семина огромные потенциальные возможности»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал оценку выступлению российских клубов в Лиге Европе на этой неделе. Он отметил изменившийся «Локомотив», а также надежную игру «Зенита».

– Борис Петрович, на этой неделе Лига Европы принесла нам больше положительных эмоций, нежели Лига чемпионов. Вы ожидали, что «Зенит» в домашней встрече с «Реалом Соседад» сыграет «вторым номером»?

– Манчини все предусмотрел, учитывая тот футбол, который показывают баски. Как оказалось, выбрал самый верный вариант: питерцы отходили, отдавая территорию, и атаковали, используя контрвыпады. Мне понравилось, как «Зенит» играл в обороне. Настолько удачное сочетание защитников нашел Манчини. Считаю, что это идеальная линия обороны, когда вместе играют Мевля, Кришито, Маммана и Иванович. Очень много пользы приносит серб. Также мне нравится, как игроки «Зенита» расставляются по полю, находя игровой ритм. У «Зенита» не просто контроль мяча ради контроля, а постоянный поиск острого продолжения атаки. Команда выглядит достаточно надежно и уверенно. Самое интересное, что зенитовцы сами не знают, кто из них будет играть в следующем матче – из-за этого появляется повышенная мотивация, Манчини удачно меняет игроков, давая им действовать на свежести. В то же время футболисты «Зенита» не покрываются паутиной, каждый знает, что от него самого зависит, сыграет он или нет. Футболисты понимают, что многое зависит от того, как они проявляют себя в тренировочном процессе. Думаю, что не все так будет сладко для «Зенита» в ответной встрече в Сан-Себастьяне, потому что соперник предстал умелой командой. Наверняка баски сыграют более агрессивно дома в последнем туре. Но у «Зенита» есть все для того, чтобы все турнирные задачи решить до декабря.

– Вы прекрасно знаете Юрия Семина. Вам нравится нынешний «Локомотив»? Он довольно легко разобрался с «Фаставом».

– Мне думается, что сам «Локомотив» определил уровень чешской команды. Я видел, как «Локомотив» вышел на матч. Многое изменилось сейчас в команде: железнодорожники поменяли место дислокации во время разминки, сменили даже лавку, где обычно команда сидит. Семин многое пересмотрел в подготовке.

Он не только сильный тактик и методист, но и сильный мотиватор. Для него нет проходных моментов, что очень важно. Я видел, как «Локомотив» разминался перед игрой с «Фаставом». Все говорило о том, что наша команда не проиграет в стартовом отрезке, такой был серьезный настрой. Он и предопределил конечный итог. «Локомотив» сразу взял быка за рога и повалил его набекрень. «Фастав» не ожидал такой прыти, а команда Семина была настроена очень агрессивно. Правда, забив три гола, «Локомотив» сбросил обороты и играл по счету. Первые 20 минут матча дали нам понять, что у команды Семина огромные потенциальные возможности.