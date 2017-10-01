Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнатьев: «У команды Семина огромные потенциальные возможности»

Игнатьев: «У команды Семина огромные потенциальные возможности»

1 октября 2017, 07:17
1

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал оценку выступлению российских клубов в Лиге Европе на этой неделе. Он отметил изменившийся «Локомотив», а также надежную игру «Зенита».

– Борис Петрович, на этой неделе Лига Европы принесла нам больше положительных эмоций, нежели Лига чемпионов. Вы ожидали, что «Зенит» в домашней встрече с «Реалом Соседад» сыграет «вторым номером»?

– Манчини все предусмотрел, учитывая тот футбол, который показывают баски. Как оказалось, выбрал самый верный вариант: питерцы отходили, отдавая территорию, и атаковали, используя контрвыпады. Мне понравилось, как «Зенит» играл в обороне. Настолько удачное сочетание защитников нашел Манчини. Считаю, что это идеальная линия обороны, когда вместе играют Мевля, Кришито, Маммана и Иванович. Очень много пользы приносит серб. Также мне нравится, как игроки «Зенита» расставляются по полю, находя игровой ритм. У «Зенита» не просто контроль мяча ради контроля, а постоянный поиск острого продолжения атаки. Команда выглядит достаточно надежно и уверенно. Самое интересное, что зенитовцы сами не знают, кто из них будет играть в следующем матче – из-за этого появляется повышенная мотивация, Манчини удачно меняет игроков, давая им действовать на свежести. В то же время футболисты «Зенита» не покрываются паутиной, каждый знает, что от него самого зависит, сыграет он или нет. Футболисты понимают, что многое зависит от того, как они проявляют себя в тренировочном процессе. Думаю, что не все так будет сладко для «Зенита» в ответной встрече в Сан-Себастьяне, потому что соперник предстал умелой командой. Наверняка баски сыграют более агрессивно дома в последнем туре. Но у «Зенита» есть все для того, чтобы все турнирные задачи решить до декабря.

– Вы прекрасно знаете Юрия Семина. Вам нравится нынешний «Локомотив»? Он довольно легко разобрался с «Фаставом».

– Мне думается, что сам «Локомотив» определил уровень чешской команды. Я видел, как «Локомотив» вышел на матч. Многое изменилось сейчас в команде: железнодорожники поменяли место дислокации во время разминки, сменили даже лавку, где обычно команда сидит. Семин многое пересмотрел в подготовке.

Он не только сильный тактик и методист, но и сильный мотиватор. Для него нет проходных моментов, что очень важно. Я видел, как «Локомотив» разминался перед игрой с «Фаставом». Все говорило о том, что наша команда не проиграет в стартовом отрезке, такой был серьезный настрой. Он и предопределил конечный итог. «Локомотив» сразу взял быка за рога и повалил его набекрень. «Фастав» не ожидал такой прыти, а команда Семина была настроена очень агрессивно. Правда, забив три гола, «Локомотив» сбросил обороты и играл по счету. Первые 20 минут матча дали нам понять, что у команды Семина огромные потенциальные возможности.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Зенит Игнатьев Борис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
XaXatyn
1506836734
Какие хорошие слова !
Ответить
Главные новости
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
12
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
1
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
12
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+