Кейн стал вторым игроком в истории АПЛ, забившим не меньше двух голов в трех выездных матчах подряд

В матче седьмого тура АПЛ против «Хаддерсфилда» форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пришел к редкому статистическому достижению.

Сделав в игре с новичком турнира дубль, игрок «шпор» стал вторым футболистом в истории соревнования, сумевшим забить не меньше двух голов в трех выездных поединках подряд. Первым игроком, пришедшим к этому достижению, стал представитель «Арсенала» Деннис Бергкамп в 1997 году.

При этом отметим, что ни в одном домашнем матче АПЛ Кейн в этом сезоне забить не сумел.