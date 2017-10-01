Конте не хочет использовать усталость как оправдание поражению от «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал исход матча седьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). В частности, итальянец заявил, что не намерен оправдывать неудачу усталостью.

«Я уже несколько раз говорил, что жаловаться на физическое состояние и усталость мы не хотим. Нам стоит серьезно изучить эту встречу и сделать соответствующие выводы. При этом мы не должны отходить от того рисунка, который исповедуем. Его важнейшая часть – это самоотдача игроков. В игре с «Сити» она присутствовала.

Стартовый отрезок, где мы соперничали с хорошо укомплектованными командами, позади. Думаю, мы набрали ровно столько очков, сколько могли и должны», – сказал Конте.

«Челси» идет на четвертом месте АПЛ.