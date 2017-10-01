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    Конте не хочет использовать усталость как оправдание поражению от «Манчестер Сити»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал исход матча седьмого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). В частности, итальянец заявил, что не намерен оправдывать неудачу усталостью.

    «Я уже несколько раз говорил, что жаловаться на физическое состояние и усталость мы не хотим. Нам стоит серьезно изучить эту встречу и сделать соответствующие выводы. При этом мы не должны отходить от того рисунка, который исповедуем. Его важнейшая часть – это самоотдача игроков. В игре с «Сити» она присутствовала.

    Стартовый отрезок, где мы соперничали с хорошо укомплектованными командами, позади. Думаю, мы набрали ровно столько очков, сколько могли и должны», – сказал Конте.

    «Челси» идет на четвертом месте АПЛ.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.10.2017 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 октября 2017, 07:58

      Хреновенько играли((

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 00:39

      Думаю Антонио добьётся своего, сильный мужик.

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