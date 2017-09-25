Григорян: «Я начал сексуально привлекать болельщиков соперников. Записывайте телефон – 8 (919) 05…»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян после матча 10-го тура ПФЛ зоны «Центр» против «Торпедо» (3:2) рассказал об отношениях с болельщиками соперника.

Ранее 50-летний специалист в игре Кубка России против «СКА-Хабаровска» (1:2) показал средний палец фанатам хабаровского клуба.

«Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали «поимеем, поимеем». Торпедовцы были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…» – сказал Григорян.