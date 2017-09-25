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    Григорян: «Я начал сексуально привлекать болельщиков соперников. Записывайте телефон – 8 (919) 05…»

    Главный тренер «Арарата» Александр Григорян после матча 10-го тура ПФЛ зоны «Центр» против «Торпедо» (3:2) рассказал об отношениях с болельщиками соперника.

    Ранее 50-летний специалист в игре Кубка России против «СКА-Хабаровска» (1:2) показал средний палец фанатам хабаровского клуба.

    «Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали «поимеем, поимеем». Торпедовцы были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…» – сказал Григорян.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2017 22:03
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 сентября 2017, 10:21

      Говорили ему умные люди хватит болтать попусту, а он опять за свое.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 сентября 2017, 08:37

      Обычный провокатор, как и Панов. За фак ю болельщикам, к тому же от тренера, в той же Европе наказали бы так, что прощения сто раз просил бы прилюдно. Хотелось бы, чтобы дисциплинарный комитет по существу такие вещи рассматривал и влепил солидный штраф с дисквалификацией матчей на 10.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 сентября 2017, 07:34

      51год ,а ума нет...
      Меня еще ктото минусовал, когда после матча с хабаровском написал, что он тупой ушлепок.. Так он оказывается еще хуже..

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 сентября 2017, 05:07

      Полечиться ему надо у психиатра.

      2
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      Рейтинг: +11

      смех с горя 26 сентября 2017, 04:11

      не скрывает ,что его зад проходной двор

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 сентября 2017, 01:27

      гомосятина фууууууу

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 сентября 2017, 00:06

      50 лет человеку..
      Через 3 дня - 51..
      М-дааа уж..

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      Рейтинг: +239

      Михас007 25 сентября 2017, 23:37

      в своем репертуаре

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 23:29

      Это уже точно КЛИНИКА!

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 25 сентября 2017, 23:07

      А тренер, он реально неплохой. Интересный. Но черезчур.
      Вот Гамула, проще ко всему относится :-))))

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > xapaycm 30 сентября 2017, 00:41

      Что это, если не национализм? Тут говорим о футболе или у кого Зад проходной или... Почему не говорим о том, как надо стадион наказать за оскорбление человеческого достоинства официального лица, а сразу переключаемся на действия ТРЕНЕРА,имеющего за спиной особые спортивные достижения,которого публично унизили.Может давайте О ФУТБОЛЕ? Спасибо кто понял...

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