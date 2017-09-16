ЦСКА обыграл «Ростов». Панченко выбыл на полгода. Дайджест событий дня

Левандовски сказал агентам, что хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил агентам о желании стать игроком «Реала». Об этом сообщило издание AS. Согласно источнику, 29-летний поляк рассчитывает подписать контракт с мадридским клубов в следующем году.

AS уточнило, что форвард попросил своих представителей о контакте с «Реалом», несмотря на мнение, что «сливочные» не покупает игроков старше 30-ти лет.

Манолас близок к продлению контракта с «Ромой», отступные игрока составят 35 миллионов

Защитник Костас Манолас в ближайшее время продлит контракт с «Ромой». Срок нового соглашения 26-летнего грека с римским клубом будет рассчитан до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. В контракте футболиста будет прописана сумма отступных в размере 35 миллионов евро.

Летом «Ювентус» отказался продавать Ругани «Зениту»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани минувшим летом мог продолжить карьеру в другом клубе, однако туринцы не захотел отпускать 23-летнего игрока. В число желающих заполучить итальянца входили «Арсенал», «Наполи», а также «Зенит». Тем не менее предложения всех трех претендентов на футболиста были отклонены.

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Фанату «Спартака» грозит пять лет тюрьмы за нападение на полицейских в Мариборе

Одному из болельщиков московского «Спартака», посетивших на этой неделе словенский Марибор по случаю матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против одноименной команды, грозит пять лет лишения свободы.

Об этом рассказал друг задержанного в Словении фаната.

«Произошло это следующим образом. Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился. При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошел на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.

Сейчас полиция вменяет ему нападение на трех полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло. Тем более, они якобы нашли этих троих полицейских, хотя все это звучит странно. Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке», – сообщил болельщик.

Панченко пропустит около полугода

По информации источника, форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко прошел медицинское обследование на предмет травмы, полученной в матче десятого тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

Его результаты показали, что игрок травмировал крестообразные связки колена. Срок восстановления после операции должен составить порядка шести месяцев.

ЦСКА добыл победу над «Ростовом»

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – В. Березуцкий, 31; 2:0 – Витиньо, 68.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 73), Головин, Витиньо (Чалов, 71), Жамалетдинов (Кучаев, 86).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Игнасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов (Думбия, 62), Юсупов, Могилевец (Гацкан, 46), Дядюн (Бухаров, 51).

Предупреждения: Головин, 56 – Юсупов, 39; Гацкан, 56.

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«Ливерпуль» не справился с «Бернли», «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и другие результаты

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Вест Бромвич – Вест Хэм – 0:0

Ливерпуль – Бернли – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эрфилд, 27; 1:1 – Салах, 30.

Ньюкасл – Сток Сити – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Атсу, 19; 1:1 – Шакири, 57; 2:1 – Ласселльс, 68.

Уотфорд – Манчестер Сити – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Агуэро, 28; 0:2 – Агуэро, 31; 0:3 – Жезус, 37; 0:4 – Отаменди, 63; 0:5 – Агуэро, 81; 0:6 – Стерлинг, 89 (с пенальти).

Хаддерсфилд – Лестер – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Депуатр, 46; 1:1 – Варди, 50 (с пенальти).

Фото: globallookpress