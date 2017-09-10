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    Мостовой: «При таком кризисе в «Спартаке» главное три очка. Не до красивой игры. Пофиг»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в 9-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, на данный момент красно-белым главное набирать очки, а не заострять внимание на уровне игры.

    «Смотрю на турнирную таблицу – бросается в глаза, что любая победа приближает команду к первому месту. На данный момент основная задача – выиграть любым способом, а не жаловаться на игру. Все видят, что у «Спартака» не идет прошлогодняя игра, потому, думаю, в команде рады сегодняшним трем очкам в игре против трудного соперника. В таком кризисе – когда проигрываешь 3-4 матча подряд – какая может быть разница? Мяч пересек линию, три очка в копилку — и пофиг», – заявил Мостовой.

    «Спартак» после трех девяти сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2017 09:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 11:58

      Полностью согласен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 сентября 2017, 11:42

      Саша ты прав на 100 процентов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 10 сентября 2017, 11:13

      Во втором тайме очень понравилось как мяч ходил, а в первом очень туговастинько конечно!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 сентября 2017, 09:33

      все верно, Саша. Игра забудется, результат останется

      3
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