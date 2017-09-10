Мостовой: «При таком кризисе в «Спартаке» главное три очка. Не до красивой игры. Пофиг»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в 9-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, на данный момент красно-белым главное набирать очки, а не заострять внимание на уровне игры.

«Смотрю на турнирную таблицу – бросается в глаза, что любая победа приближает команду к первому месту. На данный момент основная задача – выиграть любым способом, а не жаловаться на игру. Все видят, что у «Спартака» не идет прошлогодняя игра, потому, думаю, в команде рады сегодняшним трем очкам в игре против трудного соперника. В таком кризисе – когда проигрываешь 3-4 матча подряд – какая может быть разница? Мяч пересек линию, три очка в копилку — и пофиг», – заявил Мостовой.

«Спартак» после трех девяти сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.