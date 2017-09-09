Мутко: «Россия будет играть с непосредственными участниками чемпионата мира»

Ленивая овца! Даже не может составить нормальный план для сборной. То те, то эти! Трепло! и у нас половина министров таких, только отписками занимаются твари.
Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 будет играть только с участниками турнира.
Ранее появилась информация, что команда Станислава Черчесова проведет в ноябре товарищеский матч с Казахстаном.
«Казахстан? До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой – будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами. Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там.
Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами – все это очень сложно. Южная Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители – интерес к чемпионату мира растет», – отметил Мутко.