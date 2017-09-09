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    Мутко: «Россия будет играть с непосредственными участниками чемпионата мира»

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 будет играть только с участниками турнира.

    Ранее появилась информация, что команда Станислава Черчесова проведет в ноябре товарищеский матч с Казахстаном.

    «Казахстан? До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой – будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами. Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там.

    Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами – все это очень сложно. Южная Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители – интерес к чемпионату мира растет», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    09.09.2017 06:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 сентября 2017, 01:58

      Ленивая овца! Даже не может составить нормальный план для сборной. То те, то эти! Трепло! и у нас половина министров таких, только отписками занимаются твари.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 сентября 2017, 12:48

      Уже заранее подготовился к возможному проигрышу..
      Корея и Иран - команды очень высокого уровня ----бред !!!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 сентября 2017, 10:20

      Все это смахивает на суету,без конкретного плана ,то те ,то эти....
      Еще не факт,что Иран с Кореей дадут согласие.
      И только у Мудька и его компании ,все заеб....все окей...

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 9 сентября 2017, 08:31

      Динамо вроде бы не участник ЧМ))

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 сентября 2017, 07:48

      С кем ?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 сентября 2017, 07:08

      Смотрите, не надорвитесь.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 сентября 2017, 07:04

      и как обычно проиграют

      0
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