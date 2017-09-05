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    Павлюченко: «Расформирование «Арарата»? Позвоните после игры с «Рязанью»

    Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что ему пока нечего сказать по поводу информации о прекращении существования московского клуба.

    Ранее главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что после матча восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью» «Арарат» будет расформирован.

    «Если вы об «Арарате», то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры», – сказал Павлюченко.

    Напомним, «Арарат» был образован весной 2017 года.

    Григорян сообщил о прекращении существования «Арарата»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2017 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 сентября 2017, 17:22

      Позвоните, нет -лучше на пейджер скиньте вопрос, а то денег на телефоне после игры не будет

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