Павлюченко: «Расформирование «Арарата»? Позвоните после игры с «Рязанью»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что ему пока нечего сказать по поводу информации о прекращении существования московского клуба.

Ранее главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что после матча восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью» «Арарат» будет расформирован.

«Если вы об «Арарате», то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры», – сказал Павлюченко.

Напомним, «Арарат» был образован весной 2017 года.

Григорян сообщил о прекращении существования «Арарата»