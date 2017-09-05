Павлюченко: «Расформирование «Арарата»? Позвоните после игры с «Рязанью»

Позвоните, нет -лучше на пейджер скиньте вопрос, а то денег на телефоне после игры не будет
Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что ему пока нечего сказать по поводу информации о прекращении существования московского клуба.
Ранее главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что после матча восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью» «Арарат» будет расформирован.
«Если вы об «Арарате», то пока ничего сказать не могу. Лучше позвоните после игры», – сказал Павлюченко.
Напомним, «Арарат» был образован весной 2017 года.
Григорян сообщил о прекращении существования «Арарата»