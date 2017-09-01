Отборочные матчи к ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Уругвай, Чили дома крупно уступает Парагваю

Во забухал Видаль накануне, уже в свои ворота начал забивать!
В очередном туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборные Уругвая и Аргентины не смогли выявить победителя. Команды сыграли со счетом 0:0. В еще одной встрече этого игрового дня Парагвай трижды поразил ворота сборной Чили.
В турнирной таблице Уругвай и Чили занимают третью и четвертую строчку соответственно. Аргентина располагается на пятом месте.
Отборочные матчи к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ, 15 тур
Голы: 0:1 – Видаль, 24 (автогол); 0:2 – Касерес, 55; 0:3 – Ортис, 90+2.