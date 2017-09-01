Отборочные матчи к ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Уругвай, Чили дома крупно уступает Парагваю

В очередном туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборные Уругвая и Аргентины не смогли выявить победителя. Команды сыграли со счетом 0:0. В еще одной встрече этого игрового дня Парагвай трижды поразил ворота сборной Чили.

В турнирной таблице Уругвай и Чили занимают третью и четвертую строчку соответственно. Аргентина располагается на пятом месте.

Отборочные матчи к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ, 15 тур

Уругвай – Аргентина – 0:0

Чили – Парагвай – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Видаль, 24 (автогол); 0:2 – Касерес, 55; 0:3 – Ортис, 90+2.