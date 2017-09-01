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    Отборочные матчи к ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Уругвай, Чили дома крупно уступает Парагваю

    В очередном туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборные Уругвая и Аргентины не смогли выявить победителя. Команды сыграли со счетом 0:0. В еще одной встрече этого игрового дня Парагвай трижды поразил ворота сборной Чили.

    В турнирной таблице Уругвай и Чили занимают третью и четвертую строчку соответственно. Аргентина располагается на пятом месте.

    Отборочные матчи к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ, 15 тур

    Уругвай – Аргентина – 0:0

    Чили – Парагвай – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Видаль, 24 (автогол); 0:2 – Касерес, 55; 0:3 – Ортис, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 сентября 2017, 14:50

      Во забухал Видаль накануне, уже в свои ворота начал забивать!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 сентября 2017, 10:16

      Не слабо, Парагвай, респект.

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