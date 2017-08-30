Представители «Спартака» находятся в Бразилии, где пытаются решить вопрос с трансфером Луана

Как сообщает авторитетный бразильский спортивный журналист Родриго Оливейра, последние четыре дня в Порту-Алегри работают представители московского «Спартака», которые пытаются завершить трансфер нападающего «Гремио» Луана.

Владелец игрока, бразильский клуб, уже дал согласие на переход стоимостью порядка 20 миллионов евро. Основная проблема заключается в футболисте, который не желает ехать в РФПЛ, о чем неоднократно говорил сам и его агент.

Что касается интереса от других клубов из Европы, то они в текущее трансферное окно приобретать Луана передумали.