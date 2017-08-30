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  • Представители «Спартака» находятся в Бразилии, где пытаются решить вопрос с трансфером Луана

Представители «Спартака» находятся в Бразилии, где пытаются решить вопрос с трансфером Луана

30 августа 2017, 00:41
15

Как сообщает авторитетный бразильский спортивный журналист Родриго Оливейра, последние четыре дня в Порту-Алегри работают представители московского «Спартака», которые пытаются завершить трансфер нападающего «Гремио» Луана.

Владелец игрока, бразильский клуб, уже дал согласие на переход стоимостью порядка 20 миллионов евро. Основная проблема заключается в футболисте, который не желает ехать в РФПЛ, о чем неоднократно говорил сам и его агент.

Что касается интереса от других клубов из Европы, то они в текущее трансферное окно приобретать Луана передумали.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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ivanthebest
1504043068
Как доебало про Луана... Ясно уже что он не перейдёт, сколько можно клипать одно и то же под разными соусами...
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VVM1964
1504043286
" НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ " , ЕСЛИ ИГРОК НЕ ХОЧЕТ - ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН ?
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vladik12
1504043456
Вы бы с таким стремлением крайних защитников искали.
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RedWhiteFans2
1504048816
Просрали все окно , теперь уговаривают всех подряд дебилы. Работу терять бояться. Нах. Надо.
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Svoysvoemubrat
1504061047
Просыпаешься с утра ты С ощущением утраты Где и что пошло не так, Кого не купил Спартак.
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Одинокий волк Маквейд
1504061506
Я в другом источнике читал, что Луан, наоборот, хочет сменить обстановку и поиграть в Европе и клуб не против.
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Сибирь за Спартак
1504061746
Осталось два дня и кончатся слухи-сплетни.
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Опорник84
1504064295
Даже и не знаешь верить в эту байду или нет!
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Mr_Digorec
1504072924
Не понимаю,че они раньше то не шевелились.....теперь носятся как-будто петух жареный в одно место клюнул....((
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cord-76
1504077243
Достал уже Луан на х.... он нужен?
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