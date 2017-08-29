Неймар не советовал Коутиньо не переходить в «Барселону»

Новость о том, что бывший форвард «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», рекомендовал своему соотечественнику Филиппе Коутиньо не переходить в стан каталонцев, оказалась подделкой, сообщает Estadão Esportes.

Соответственно, никаких советов касательно продолжения карьеры Неймар Коутиньо не делал. Ранее «Бомбардир» писал, что игрок «ПСЖ» рекомендовал соотечественнику Луану не переходить в московский «Спартак».

Что касается возможного трансфера Коутиньо в «Барселону», то сине-гранатовые готовы отдать за южноамериканца 160 миллионов евро.