На реконструкцию «Лужников» потрачено 24 миллиарда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, в какую сумму обошлась реконструкция столичного стадиона «Лужники», где следующим летом состоятся матчи, включая финальный, чемпионата мира-2018. По словам чиновника, потрачено 24 миллиарда рублей.

«Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тыcяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был на порядок хуже сегодняшней арены. Так что коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее», – приводит слова Собянина «Говорит Москва».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.