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На реконструкцию «Лужников» потрачено 24 миллиарда

29 августа 2017, 19:52
15

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, в какую сумму обошлась реконструкция столичного стадиона «Лужники», где следующим летом состоятся матчи, включая финальный, чемпионата мира-2018. По словам чиновника, потрачено 24 миллиарда рублей.

«Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тыcяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был на порядок хуже сегодняшней арены. Так что коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее», – приводит слова Собянина «Говорит Москва».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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paracetamol
1504026182
24 лярда на реконструкцию. А в Питере за 48 новый стадион построили, которому Лужа в подметки не годится. И крыша раздвижная, и поле выкатное... А все вопят чего-то доброжелатели.
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Zubo
1504026588
А получается стадион в Питере не такой и дорогой, можно сказать сэкономили... Да и стадион отгрохали в разы лучше
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shinnik
1504027447
Столичные бакланы всегда были круче...
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первый третий с права
1504027692
что вы,в Москве не воруют...))хотя стадион стал красивей.
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APchelov
1504028155
Самое отвратительное то, что Лужники теперь только футбольный стадион для сборной, для четырёх-пяти матчей в год. Раньше там хотя бы легкоатлетические турниры проводили. А теперь, вообще, не понятно зачем он нужен
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ivanthebest
1504033751
почти пол миллиарда зелени на реконструкцию... За такое бабло в Европе можно было бы 2 Альянц-Арены отбахать, а они только подлатали стадиончик... ёбаный стыд...
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dyema
1504075688
Никто не говорит, что при постройке стадиона в Санкт-Петербурге ничего не украдено и не распилино, но здесь с нуля супер стадион, каких реально нет в стране, да и мире поискать надо, да и проект кардинально менялся не раз. При этом Реконструкция Лужников 60% от стоимости нового, а " хоккейная коробка" ЦСКА тоже порядка 19 лярдов)))
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