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  • Черчесов – Фернандесу: «Рассчитывай силу паса, у тебя же российские партнеры»

Черчесов – Фернандесу: «Рассчитывай силу паса, у тебя же российские партнеры»

29 августа 2017, 13:38
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки национальной команды сделал небольшое замечание защитнику Марио Фернандесу. Специалист попросил футболиста рассчитывать силу паса, потому что в партнерах у него российские игроки.

«Марио, ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть», – сказал Черчесов.

С 28 августа по 3 сентября сборная России проводит сбор в Новогорске. В его последний день команда проведет контрольную встречу с московским «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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panmon
1504003507
Как это бразилец!? Он русский! Как он может рассчитать силу паса после этого???
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ADmira1
1504003593
Наши быстрее?) Аахах)
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TRITON41
1504006122
Встрял Марио,всё равно что в хоккейной коробке об бортик в пас играть
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x-x-x-x-x
1504006955
мдааа жалькое усиление хотя он лучще российских
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ПФК ЦСКА Моscow
1504007299
намек на деревянность наших игроков)
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salvor1986
1504010722
Вот именно бразилец. Что он в сборной России делает?
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paracetamol
1504015723
Фернандес: я же итак россиянин.
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Shpion23
1504021769
А сейчас рассчитаем силу паса. Итак. Сила паса равна...
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directorpg
1504025102
Это такой юмор
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Gullit 76
1504081358
Насколько я помню проблема с силой паса возникала у Вал. Иванова и Стрельцова(когда защитники приноровились к подачам Иванова и тому пришлось подавать быстрее и дела пошли на лад).А нынешним приходится подавать медленнее?При том что и Фернандес не быстро подаёт?Стыдоба!Если Черчес их не заставит бегать и успевать к подачам,а наоборот будет укрощать Марио - 3 поражения в группе гарантированы!
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