Черчесов – Фернандесу: «Рассчитывай силу паса, у тебя же российские партнеры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки национальной команды сделал небольшое замечание защитнику Марио Фернандесу. Специалист попросил футболиста рассчитывать силу паса, потому что в партнерах у него российские игроки.

«Марио, ты же бразилец. Рассчитывай силу паса. Партнер же у тебя российский. Разница небольшая с бразильцами, но есть», – сказал Черчесов.

С 28 августа по 3 сентября сборная России проводит сбор в Новогорске. В его последний день команда проведет контрольную встречу с московским «Динамо».