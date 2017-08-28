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Широков: «ЦСКА проиграл «Ахмату» не из-за арбитра»

28 августа 2017, 21:28
21

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился наблюдениями от матча 8-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

Напомним, что московская команда потерпела в этой встрече поражение со счетом 0:1. Единственный гол был забит с нарушением правил, так как мяч полностью покинул пределы поля.

«Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли армейцы, что, как правило, им не свойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да еще и в день рождения клуба.

Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство армейцев, они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно «убивают» судьи», – сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Широков Роман
Комментарии (21)
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Dominator777
1503946702
Неужели новый эксперт появился? Ну теперь и Бубена перещеголяет!
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alex1951
1503946795
Капитан,ты хоть игру то видел? Бредом попахивает..
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VVM1964
1503947553
ТОТ ЕЩЕ ДЕМАГОГ , ТАК ОБТЕКАЕМО ПРО СУДЕЙСКУЮ ОШИБКУ , ЧТО ВРОДЕ КАК БЫЛА , НО НИ НА ЧТО НЕ ПОВЛИЯЛА И В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИРАВНЯЛ ВИДИО ПОВТОРЫ К РОБОТАМ НА ПОЛЕ . МОЖЕТ ЛУЧШЕ ПРОСТО ПРОМОЛЧАТЬ , ЧЕМ ПУСКАТЬСЯ В ПОДОБНЫЕ РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЯ .
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fanchik
1503949908
Широкову хватит играть в плейстейшен, каких -то роботов придумал и не увидел самой сути судейской ошибки,ошибка судьи повлияла на результат ,а Широков считает,ЦСКА проиграл не из-за арбитра,а потому что ЦСКА играл как он сам когда-то вальяжно и спокойно,что нет у него убеждений для видеоповторов,потому что судьи явно ни одной команды "не убили" ,однако пострадали многие.Ему нужно понять сейчас "убивают" аккуратно,осторожно и по-хитрому,а если целенаправленно то судье больше не судить.А ошибки судей можно исключить, если будет видеоповтор, это справедливая процедура честна абсолютно для всех.
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Тазит
1503954257
Что-то Гончареску не вспомнил абсолютно левый енальти в их пользу в игре с Хабаровском...
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Аид666
1503973336
Такое чувство, что игру не смотрели, а пообсуждать то надо... ЦСКА владел инициативой все 2 тайма, дожать не вышло... Гол необязательный имени Вилков (feat Васин)... Даже Барса не смогла отыграться у автобуса Рубина... а там разница в классе была гораздо выше... Из минусов встречи - невнятный стартовый состав абсолютно без нападающих у ЦСКА. Жаме надо давать время играть! С Янгами он выглядел убедительнее Чалова, с мячом распоряжается лучше покрайней мере...
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атеист
1503976529
Исходя из логики "широкова", в хоккей играют роботы....
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RJM555
1503990321
Слабоват гончаренко для цска.........очень слабоват.
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Zarandar_52
1503990858
"Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра", ага, конечно! Проиграл ЦСКА из-за засчитанного им гола просто, а судья тут не при чем. Блин, видео повторы нужны чтобы не было тупых нырков и такой глупости. Тогда будут побеждать благодаря классу игры, а не судейским "ошибкам".
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x-x-x-x-x
1504007478
офигеть!! единственный раз грубо ошиблись в пользу Терека и уже не умолкают об этом. а когда в Питере судья убил всю игру грубейшими ошибками и мы получили авоську быстро замяли.мне жаль что это произошло именно с ЦСКА. хотел бы чтоб в ответке с Зенитом также грубо и не раз судьи ошиблись в пользу Терека и Зенька получила бы полную сетку. вот это было бы справедливо.
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