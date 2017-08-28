Широков: «ЦСКА проиграл «Ахмату» не из-за арбитра»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился наблюдениями от матча 8-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

Напомним, что московская команда потерпела в этой встрече поражение со счетом 0:1. Единственный гол был забит с нарушением правил, так как мяч полностью покинул пределы поля.

«Мне ЦСКА в начале этого матча совсем не понравился. Слишком вальяжно и спокойно играли армейцы, что, как правило, им не свойственно. Представляю, как было обидно болельщикам наблюдать за поражением любимого клуба на домашней арене, да еще и в день рождения клуба.

Что касается судейской ошибки, то она меня не убедила в нужности видеоповторов в футболе. Давайте теперь роботов вместо футболистов поставим и будем смотреть на игру без ошибок. Понимаю недовольство армейцев, они имеют право говорить о несправедливости в конкретном эпизоде. Но проиграл ЦСКА не из-за арбитра. Вообще не заметил, что в нашем чемпионате кого-то целенаправленно «убивают» судьи», – сказал Широков.