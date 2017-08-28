Черчесов: «Уважаем тех футболистов, что есть. Плакаться не в наших планах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги первой тренировки национальной команды в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо».

Напомним, встреча пройдет 3 сентября на «Арене Химки» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Впечатления от первой тренировки только хорошие. Погода футбольная, поле отличное и настрой у ребят боевой. Понятно, что кто-то меньше тренировался из-за недавних игр, кто-то больше. Все идет своим чередом. Не сказал бы, что есть нервозность, просто пока друг друга может не все понимают. Один-два дня и все это уйдет. Ребята из-за рубежа такие же как и остальные. По-русски говорят, все наши футболисты.

О задачах на матч с «Динамо» еще рано говорить. У нас будут еще тренировочные дни, у нас будут тесты, чтобы понять в каком состоянии игроки. Будем готовиться. Кто будет достоин, тот и выйдет на поле. Не будет такого, что раз вызвали, значит обязательно выпустят.

Спасибо «Динамо», что согласились играть с нами. Это разовая акция. В следующий раз, когда мы будем снова хозяевами ЧМ, и у нас будут проблемы со спарринг-партнерами, мы снова сыграем с динамовцами. Когда это будет, я не знаю.

Говорят, что нет футболистов в России? Я такого никогда не говорил. Мы планируем дорожить тем, что есть и уважать тех, кто есть. Не мечтать надо, а увидеть потенциал у ребят и помочь им раскрыться. Плакаться не в наших планах», – заявил Черчесов.