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  • Паредес и Ригони вошли в окончательный состав сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

Паредес и Ригони вошли в окончательный состав сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

28 августа 2017, 09:33
7

Футболисты «Зенита» Леандро Паредес и Эмилиано Ригони включены в окончательный состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2018. Аргентинцам предстоит встретиться со сборной Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября).

Стоит отметить, что это дебютный вызов 24-летнего Ригони в главную команду страны.

Сборная Аргентины после 14 туров занимает пятое место в южноамериканской группе. На счету команды 22 очка. От идущей второй Колумбии аргентинцев отделяют лишь два очка.

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Зенит Паредес Леандро Ригони Эмилиано
Комментарии (7)
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Tajik-za Zenit
1503904256
Молодцы
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порт
1503904724
Главное что бы вернулись в расположение клуба без травм.
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Jenea83
1503906246
Удачи в квалификации.
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Dimon013
1503907160
Отличный состав, отличная команда
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Paladius
1503911561
Желаю Аргентине попасть на Чемпионат Мира 2018 в качестве участника, а Паредесу и Ригони попадания в стартовый состав и без травм!!!
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