Паредес и Ригони вошли в окончательный состав сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

Футболисты «Зенита» Леандро Паредес и Эмилиано Ригони включены в окончательный состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2018. Аргентинцам предстоит встретиться со сборной Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября).
Стоит отметить, что это дебютный вызов 24-летнего Ригони в главную команду страны.
Сборная Аргентины после 14 туров занимает пятое место в южноамериканской группе. На счету команды 22 очка. От идущей второй Колумбии аргентинцев отделяют лишь два очка.
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Источник: Бомбардир.ру