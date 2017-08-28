Паредес и Ригони вошли в окончательный состав сборной Аргентины на матчи с Уругваем и Венесуэлой

Футболисты «Зенита» Леандро Паредес и Эмилиано Ригони включены в окончательный состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2018. Аргентинцам предстоит встретиться со сборной Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября).

Стоит отметить, что это дебютный вызов 24-летнего Ригони в главную команду страны.

Сборная Аргентины после 14 туров занимает пятое место в южноамериканской группе. На счету команды 22 очка. От идущей второй Колумбии аргентинцев отделяют лишь два очка.