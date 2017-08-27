Вальверде: «Надеюсь, к 31 августа у меня будет более сильная команда»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Алавесом» в матче 2-го тура Примеры (2:0) прокомментировал активность клуба на трансферном рынке.

«Надеюсь, к 31 августа у меня будет более сильная команда. К моменту закрытия трансферного окна рассчитываю руководить более конкурентоспособным коллективом. Для меня это абсолютно очевидно», – сказал 53-летний испанец.

Среди летних трансферов сине-гранатовых – полузащитник Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» и нападающий Усмане Дембеле из «Боруссии». Форвард Неймар перешел в «ПСЖ».

Напомним, Вальверде возглавил каталонский клуб 29-го мая, сменив в должности Луиса Энрике.