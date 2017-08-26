Губернатор: «Птицы не являются угрозой для крыши стадиона «Нижний Новгород»

Губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подчеркнул, что птицы не являются угрозой для крыши строящегося стадиона ЧМ-2018 «Нижний Новгород».

Напомним, ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин пожаловался на то, что бакланы своими клювами портят целостность светоотражающей пленки на крыше арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, что влияет на водопропускную способность сооружения.

«На крыше у нас мембрана из поликарбоната, ее прочность проверена, она полностью соответствует госэкспертизе. Никаких проблем мы не видим, нет таких птиц, которые могли бы пробить эту мембрану. А если чайка пролетит... то, как говорят, в народе – это к деньгам», – сказал Сватковский

Вместимость «Нижнего Новгорода» составит 45 тысяч человек. Арену планируется сдать в эксплуатацию в декабре нынешнего года.