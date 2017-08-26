Тренер «Реал Сосьедада»: «Наш главный соперник по группе ЛЕ – «Зенит»

Главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Эусебио Сакристан прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Баски попали в один квартет с санкт-петербургским «Зенитом», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».

«Не сказал бы, что сейчас я много что знаю о наших противниках. Процесс изучения еще впереди. Очень сильная команда «Зенит» – он и станет нашим главным конкурентом. «Русенборг» и «Вардар» смогли выбить из соревнования «Аякс» и «Фенербахче», что говорит о многом. Очевидно, с ними тоже будет непросто», – приводит слова Сакристана El Diario Vasco.

«Реал Сосьедад» сейчас лидирует в Примере.