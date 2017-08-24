Каррера: «Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нужно выходить из группы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и отметил, что перед московским клубом стоит задача выхода из группы.

Напомним, соперниками красно-белых по квартету Е стали «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

«Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме «Ливерпуля», который я считаю одной из сильнейших команд Европы.

Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми, и с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой», которые нам могли попасться из второй корзины.

Какая задача стоит перед «Спартаком»? Выйти из группы», – сказал Каррера.

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