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    Каррера: «Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нужно выходить из группы»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и отметил, что перед московским клубом стоит задача выхода из группы.

    Напомним, соперниками красно-белых по квартету Е стали «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

    «Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме «Ливерпуля», который я считаю одной из сильнейших команд Европы.

    Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми, и с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой», которые нам могли попасться из второй корзины.

    Какая задача стоит перед «Спартаком»? Выйти из группы», – сказал Каррера.

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 22:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2017, 16:10

      Можно сразу выходить ) Но Спартак желает помучиться

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 11:06

      Не надо недооценивать Севилью и Марибор может преподнести сюрпризы. Вперёд Спартак!

      5
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      Рейтинг: +5444

      Приус 25 августа 2017, 07:20

      Четыре-пять групп точно сильнее нашей, так что сетовать не жребий не серьезно, нужно готовиться и решать вопрос.

      10
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 августа 2017, 07:01

      Массимо, готовь своих воинов на эти игры, в чемпе, похоже, ловить нечего. Нужно в Европе навести шороху.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 августа 2017, 06:50

      Если играть с прошлогодним куражом, результат может быть любым, даже англичане не на две головы лучше.

      12
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 августа 2017, 06:38

      Нормальная группа, без топов, со всеми можно пободаться, надежда есть всегда.

      11
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 августа 2017, 06:02

      Жребий не плох, если упереться рогом, почему бы и не выйти.

      11
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 25 августа 2017, 05:18

      Марибор не так прост, особенно если к нему изначально так относится, как бы недооценки не возникло. А то что-то мне это напоминает... Марибор, мы фавориты, победа у нас в кармане.... только там голландец у руля был... На первый матч очень важно настроиться правильно, тем более, что Марибор не дураки и понимают, что для них самой главной возможностью взять очки в ЛЧ (а может и в ЛЕ выйти) - это именно домашний матч со Спартаком, настрой у них будет запредельный...

      6
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 25 августа 2017, 03:08

      Дай бог выйти с группы!

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 00:55

      Главное Марибор в первом матче обыграть. Стратегически самая важная игра в ЛЧ... она по сути гарантирует ЛЕ. Если там будет всё ок, то вдруг чего с Ливером и Севильей зацепим и будут очень хорошие шансы на продолжение борьбы в ЛЧ...

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