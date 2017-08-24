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  • Каррера: «Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нужно выходить из группы»

Каррера: «Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нужно выходить из группы»

24 августа 2017, 22:02
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и отметил, что перед московским клубом стоит задача выхода из группы.

Напомним, соперниками красно-белых по квартету Е стали «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

«Удачная для «Спартака» жеребьевка. Нам не попались гранды европейского футбола, кроме «Ливерпуля», который я считаю одной из сильнейших команд Европы.

Все команды интересны и сильны, на бумаге они выглядят для нас проходимыми, и с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой», которые нам могли попасться из второй корзины.

Какая задача стоит перед «Спартаком»? Выйти из группы», – сказал Каррера.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (25)
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порт
1503605176
С чемоданом на вокзал.
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Ron09
1503606019
Карерра там есть страшный Марибор
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апоголлл
1503609303
сначала с трансферами разберитесь,и с командой,а уж потом помечтать можно,хотя с группой фартануло действительно,жаль если все просрете.
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Petrak86
1503627526
Марибор не так прост, особенно если к нему изначально так относится, как бы недооценки не возникло. А то что-то мне это напоминает... Марибор, мы фавориты, победа у нас в кармане.... только там голландец у руля был... На первый матч очень важно настроиться правильно, тем более, что Марибор не дураки и понимают, что для них самой главной возможностью взять очки в ЛЧ (а может и в ЛЕ выйти) - это именно домашний матч со Спартаком, настрой у них будет запредельный...
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Одинокий волк Маквейд
1503630122
Жребий не плох, если упереться рогом, почему бы и не выйти.
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Svoysvoemubrat
1503632307
Нормальная группа, без топов, со всеми можно пободаться, надежда есть всегда.
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Сибирь за Спартак
1503633028
Если играть с прошлогодним куражом, результат может быть любым, даже англичане не на две головы лучше.
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СШГЭС
1503633663
Массимо, готовь своих воинов на эти игры, в чемпе, похоже, ловить нечего. Нужно в Европе навести шороху.
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Приус
1503634825
Четыре-пять групп точно сильнее нашей, так что сетовать не жребий не серьезно, нужно готовиться и решать вопрос.
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OfaZavr
1503648361
Не надо недооценивать Севилью и Марибор может преподнести сюрпризы. Вперёд Спартак!
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