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  • Клопп считает, что «Спартак» будет иметь преимущество в матче с «Ливерпулем»

Клопп считает, что «Спартак» будет иметь преимущество в матче с «Ливерпулем»

24 августа 2017, 21:12
13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что «Спартак» будет иметь преимущество в очной встрече против английского клуба.

Напомним, оба клуба попали в группу Е, где их соперниками также станут «Севилья» и «Марибор».

«Севилья» перестраивается, но они всегда хорошо играют в еврокубках. Кроме того, нас ждет долгий перелет в Москву. В РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество – игровой ритм и всe такое. О «Мариборе» я знаю немногое, но будем готовиться», – сказал Клопп.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Спартак Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (13)
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мы_не_рабы
1503601358
Да, после вчерашней игры с немцами сразу ясно - темнит Клопп. За двадцать минут Ливер раздавил Хоффенхайм. И такие скорости, что любо-дорого смотреть. Очень тяжело придётся Спартаку. А Севилья - это тоже гранд, недаром три ЛЕ подряд.
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Fancyfall
1503601391
долгий перелёт? )) это он ещё в хабаровск не летал)
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RedWhiteFans2
1503601652
Скорей СКА Хабаровск занял бы с 1 по 5 место.
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EcioAuditore
1503601978
Какое преимущество? Ну блин я понять не могу. Не знаю когда последний раз был там Спартак в этой ЛЧ (от случая к случаю), но пожелаю ему удачи, нам очки нужны в зачет как никак
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VVM1964
1503603770
ВИДИМО МАТЧИ СПАРТАКА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ .
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Chesn0k
1503605242
...и всё такое.)) заскромничал юрген.
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Небесная
1503610234
Клопп зубы заговаривает. Спартак, не ведись, будь начеку.
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ivanthebest
1503611246
По такому Ливерпулю на энфилде накидают несколько тележек, хорошо хоть в конце группы он будет, но и дома можем выхватить не слабо... Надеюсь команда укрепится ещё хорошими игроками и наконец выйдет из пике и соберёт себя в кучу...
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Rainbringer
1503642567
Тролль :)))
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hellkid
1503644790
мне кажется, Промес подходит Ливерпулю по стилю игры. Вполне возможно в будущем он туда и перейдет. так что стоит ожидать вдвое больше рвущего жилы Антоху :)
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