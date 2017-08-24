Клопп считает, что «Спартак» будет иметь преимущество в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что «Спартак» будет иметь преимущество в очной встрече против английского клуба.

Напомним, оба клуба попали в группу Е, где их соперниками также станут «Севилья» и «Марибор».

«Севилья» перестраивается, но они всегда хорошо играют в еврокубках. Кроме того, нас ждет долгий перелет в Москву. В РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество – игровой ритм и всe такое. О «Мариборе» я знаю немногое, но будем готовиться», – сказал Клопп.

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