Клопп считает, что «Спартак» будет иметь преимущество в матче с «Ливерпулем»

мне кажется, Промес подходит Ливерпулю по стилю игры.
Вполне возможно в будущем он туда и перейдет. так что стоит ожидать вдвое больше рвущего жилы Антоху :)
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что «Спартак» будет иметь преимущество в очной встрече против английского клуба.
Напомним, оба клуба попали в группу Е, где их соперниками также станут «Севилья» и «Марибор».
«Севилья» перестраивается, но они всегда хорошо играют в еврокубках. Кроме того, нас ждет долгий перелет в Москву. В РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество – игровой ритм и всe такое. О «Мариборе» я знаю немногое, но будем готовиться», – сказал Клопп.
ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?