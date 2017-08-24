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    Клопп считает, что «Спартак» будет иметь преимущество в матче с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что «Спартак» будет иметь преимущество в очной встрече против английского клуба.

    Напомним, оба клуба попали в группу Е, где их соперниками также станут «Севилья» и «Марибор».

    «Севилья» перестраивается, но они всегда хорошо играют в еврокубках. Кроме того, нас ждет долгий перелет в Москву. В РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество – игровой ритм и всe такое. О «Мариборе» я знаю немногое, но будем готовиться», – сказал Клопп.

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    24.08.2017 21:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +324

      hellkid 25 августа 2017, 10:06

      мне кажется, Промес подходит Ливерпулю по стилю игры.
      Вполне возможно в будущем он туда и перейдет. так что стоит ожидать вдвое больше рвущего жилы Антоху :)

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 25 августа 2017, 09:29

      Тролль :)))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 00:47

      По такому Ливерпулю на энфилде накидают несколько тележек, хорошо хоть в конце группы он будет, но и дома можем выхватить не слабо... Надеюсь команда укрепится ещё хорошими игроками и наконец выйдет из пике и соберёт себя в кучу...

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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 августа 2017, 00:30

      Клопп зубы заговаривает. Спартак, не ведись, будь начеку.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 августа 2017, 23:07

      ...и всё такое.)) заскромничал юрген.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 24 августа 2017, 22:12

      Какое преимущество? Ну блин я понять не могу. Не знаю когда последний раз был там Спартак в этой ЛЧ (от случая к случаю), но пожелаю ему удачи, нам очки нужны в зачет как никак

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 августа 2017, 22:07

      Скорей СКА Хабаровск занял бы с 1 по 5 место.

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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 24 августа 2017, 22:03

      долгий перелёт? )) это он ещё в хабаровск не летал)

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 августа 2017, 22:02

      Да, после вчерашней игры с немцами сразу ясно - темнит Клопп. За двадцать минут Ливер раздавил Хоффенхайм. И такие скорости, что любо-дорого смотреть. Очень тяжело придётся Спартаку. А Севилья - это тоже гранд, недаром три ЛЕ подряд.

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      Рейтинг: +2161

      Алекc > мы_не_рабы 24 августа 2017, 22:48

      с такой игрой как сейчас нам полная ж... светит, даже с марибором

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 августа 2017, 21:46

      Да ну. Помнится, в сезоне 2012/13 по той же причине Ливерпуль имел в феврале явное преимущество перед Зенитом. Ну и? Зенит прошел в 1/8 чтобы вылететь от Базеля.

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