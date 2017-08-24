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  • Бабаев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов: «Не «космос», но ЦСКА легко точно не будет»

Бабаев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов: «Не «космос», но ЦСКА легко точно не будет»

24 августа 2017, 20:48
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Соперниками московского клуба по группе А стали «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

– Вчера вы сказали: «Находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится». И все-таки, согласитесь, что ЦСКА повезло со жребием?

– Нет, я не могу так сказать. «Манчестер Юнайтед» в представлении не нуждается. Тем более, манкунианцы очень здорово стартовали в этом сезоне. «Бенфика» – чемпион Португалии, а «Базель» – бессменный чемпион Швейцарии. Так что довольно спорно утверждать о том, повезло нам или нет. Это покажет только время. В любом случае, нам надо выходить, играть. Главное, что ЦСКА получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

– И все-таки, согласитесь, эта группа совсем даже не «космос»?

– С точки зрения названия команд, наверное, не космос. Но, как я уже сказал, нам достались чемпионы Португалии, Швейцарии, да еще и «МЮ» – команда-легенда, которая сейчас здорово смотрится. Легко нам точно не будет. А по афише – да, наверное, это не космос, не группа смерти.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (9)
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prtcs
1503596906
Легкой прогулки не предвидеться, но если будете играть с такой самоотдачей, как вчера, все будет хорошо.
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Dominator777
1503597403
И армейцам, и Спартаку в жеребьевке не достались группы "смерти" и "космоса". Осталось только игрой показать свой уровень, а следовательно и уровень РФПЛ. Удачи Российским командам и выхода из групп.
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карасевщина
1503597520
аха мю не космос для вас, еле от ягабойз отскочили
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Cubinec1989
1503597630
Базель сложен но вполне проходим. Может ничейку с захватит с Бенфикой. В Лигу Европы выпасть реально...в игры навылет- эх...нет(
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ljrljr0505
1503600749
конечно это лч и там нет команд типа московского АРАРАТА. Но согласитесь это не группы смерти и побороться можно с любой командой, даже с МЮ. Удачи нашим клубам...Надо выходить и выигрывать...
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mihail200606
1503604470
цска сейчас нестабилен и прямо скажем не силен. и для него эта группа будет очень трудной... так же как и спартак, кони в ЛЧ заходят без сколько нибудь значимого усиления ...
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fhnv
1503606112
да уже по фиг бабаю...18 лямом то гарантированно
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Аид666
1503629658
с усилением можно было бы и выйти, что скажет начальник трансферного цеха? )
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