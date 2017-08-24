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    Бабаев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов: «Не «космос», но ЦСКА легко точно не будет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    Соперниками московского клуба по группе А стали «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

    – Вчера вы сказали: «Находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится». И все-таки, согласитесь, что ЦСКА повезло со жребием?

    – Нет, я не могу так сказать. «Манчестер Юнайтед» в представлении не нуждается. Тем более, манкунианцы очень здорово стартовали в этом сезоне. «Бенфика» – чемпион Португалии, а «Базель» – бессменный чемпион Швейцарии. Так что довольно спорно утверждать о том, повезло нам или нет. Это покажет только время. В любом случае, нам надо выходить, играть. Главное, что ЦСКА получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    – И все-таки, согласитесь, эта группа совсем даже не «космос»?

    – С точки зрения названия команд, наверное, не космос. Но, как я уже сказал, нам достались чемпионы Португалии, Швейцарии, да еще и «МЮ» – команда-легенда, которая сейчас здорово смотрится. Легко нам точно не будет. А по афише – да, наверное, это не космос, не группа смерти.

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 20:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 августа 2017, 05:54

      с усилением можно было бы и выйти, что скажет начальник трансферного цеха? )

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 августа 2017, 23:21

      да уже по фиг бабаю...18 лямом то гарантированно

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 августа 2017, 22:54

      цска сейчас нестабилен и прямо скажем не силен. и для него эта группа будет очень трудной... так же как и спартак, кони в ЛЧ заходят без сколько нибудь значимого усиления ...

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 августа 2017, 21:52

      конечно это лч и там нет команд типа московского АРАРАТА. Но согласитесь это не группы смерти и побороться можно с любой командой, даже с МЮ. Удачи нашим клубам...Надо выходить и выигрывать...

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 24 августа 2017, 21:00

      Базель сложен но вполне проходим. Может ничейку с захватит с Бенфикой. В Лигу Европы выпасть реально...в игры навылет- эх...нет(

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 августа 2017, 20:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      аха мю не космос для вас, еле от ягабойз отскочили

      -5
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > карасевщина 24 августа 2017, 21:03

      в Домашнем матче куда лучше смотрелись 2 мяча забили, а то что те забили у себя дома, ну извините: футбол это ошибки, кто больше совершит, тот и проиграл и совершают такие ошибки многие команды

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 августа 2017, 20:56

      И армейцам, и Спартаку в жеребьевке не достались группы "смерти" и "космоса". Осталось только игрой показать свой уровень, а следовательно и уровень РФПЛ. Удачи Российским командам и выхода из групп.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 августа 2017, 20:48

      Легкой прогулки не предвидеться, но если будете играть с такой самоотдачей, как вчера, все будет хорошо.

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