Бабаев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов: «Не «космос», но ЦСКА легко точно не будет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Соперниками московского клуба по группе А стали «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

– Вчера вы сказали: «Находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится». И все-таки, согласитесь, что ЦСКА повезло со жребием?

– Нет, я не могу так сказать. «Манчестер Юнайтед» в представлении не нуждается. Тем более, манкунианцы очень здорово стартовали в этом сезоне. «Бенфика» – чемпион Португалии, а «Базель» – бессменный чемпион Швейцарии. Так что довольно спорно утверждать о том, повезло нам или нет. Это покажет только время. В любом случае, нам надо выходить, играть. Главное, что ЦСКА получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

– И все-таки, согласитесь, эта группа совсем даже не «космос»?

– С точки зрения названия команд, наверное, не космос. Но, как я уже сказал, нам достались чемпионы Португалии, Швейцарии, да еще и «МЮ» – команда-легенда, которая сейчас здорово смотрится. Легко нам точно не будет. А по афише – да, наверное, это не космос, не группа смерти.

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