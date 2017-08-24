Черчесов пообещал помогать раскрываться молодым талантам в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем взаимодействии с молодыми футболистами, которые зачастую называют талантливыми. Он считает, что главная цель тренерского штаба национальной команды заключается в том, чтобы стараться их раскрывать, а не ограничивать, запрещать и сковывать.

Напомним, на предстоящем сборе национальной команде предстоит сыграть товарищеский матч со столичным «Динамо».

– Из полевых игроков, которые много играли на Кубке конфедераций, в начале нового сезона хорошо смотрятся только молодые – Головин и Джикия. Все-таки возраст позволяет быстрее восстановиться?

– А как же Акинфеев, который стабильно играет? А чем плох Ерохин, который выходит в основном составе «Зенита»? Список можно продолжить. Не нужно разделять игроков на молодых и опытных. Но в том числе и с учетом того, что более возрастным футболистам нужно восстановить силы, я не вызвал их на этот сбор. Понимая, что в сентябре будут проблемы с соперником по контрольному матчу, мы наметили это сразу после Кубка конфедераций.

– Авраам Грант назвал Головина самым талантливым футболистом России. Его прогресс продолжается?

– Предпочитаю эпитеты поскромнее, особенно когда это касается молодых футболистов, – например, «способный». О Головине это сказать можно. Есть качества, которые игрок должен использовать. Мы не можем ожидать, условно, от Игнашевича, что он переломит ситуацию в матче, просто в силу его позиции. А от Головина, Смолова, Дзагоева – можем.

Задача нашего тренерского штаба – видя способности футболиста, стараться их раскрывать, а не ограничивать, запрещать и сковывать. Поэтому и в сборной мы помогаем футболистам проявлять свои лучшие качества. Молодые игроки – и он, и Зобнин, и другие – должны чувствовать поддержку. Если ты запрещаешь проявлять футболисту его лучшие качества, у него начинается внутренний конфликт. Наш девиз: «Свобода, но ответственность».

Кстати, радует, что Алан сейчас стабильно играет. Мы еще в прошлом году говорили с ним – видимо, его не от того лечат, потому и травмы. И, слава богу, в конце концов определилось, что все шло от спины, и сейчас он постоянно на поле. Как он сам говорит – пока не в оптимальной форме, но главное – чтобы не было рецидивов.

– Если бы Головин перешел в «Арсенал», но сел там на скамейку, это было бы для вас хуже, чем если он постоянно играет за ЦСКА?

– Для нас главное – чтобы футболист хорошо проявлял себя в сборной и получал игровую практику в своем клубе.