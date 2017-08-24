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Черчесов поблагодарил «Динамо» за поддержку сборной России

24 августа 2017, 08:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах выбора в соперники своей команды по товарищескому матчу столичное «Динамо», а не сборную Анголы. По его словам, так будет лучше для национальной сборной, в том числе и в плане логистики.

– «Динамо» лучше, чем Ангола?

– Дело не в том, лучше или нет. Для цели, которую мы поставили на этот сбор, устраивает и «Динамо». Важно и то, что позади – Кубок конфедераций. Игроцкий опыт подсказывает, что после больших турниров у участников следует определенный психологический спад. Выложились, не было отпуска, чемпионат страны стартовал раньше, чем в Европе. Да еще и серьезного соперника нет, что снижает мотивационный фон.

А новые футболисты имеют реальный шанс себя проявить. На дальнейших сборах мы не будем отказываться от «схемы 20+2», когда двое – это игроки, которых хотелось бы просмотреть. Сейчас же у нас, наоборот, «3+20», где лишь трое – участники Кубка конфедераций, игравшие там мало или не игравшие (Кутепов, Тарасов, Алексей Миранчук). К тому же сентябрь – это единственный срок, когда подобный сбор можно было провести.

– Но почему именно «Динамо»?

– Во многом из-за логистики. Вообще этому клубу надо отдать должное – он многое для нас делает. В том числе и предоставляет на этом сборе комфортное тренировочное поле.

– То есть жить вы будете на олимпийской базе в Новогорске, а тренироваться – там же на динамовской?

– Да. К сожалению, нам не хватило буквально 10 – 15 дней, чтобы воспользоваться одним из двух новых полей, которые там делаются. Оно засеяно, разок уже даже покошено, но мы не будем на него выходить, чтобы не испортить. Изначально планировали тренироваться именно там, но жизнь внесла коррективы.

«Динамо» в этой ситуации нас поддержало, и тренироваться мы будем именно у бело-голубых. А жить – не в том корпусе на олимпийской базе, который реконструируется для нас к ЧМ-2018, а в другом.

– Почему? Тот тоже еще не готов?

– Да. Мы попросили сделать пилотный номер, но он нас не устроил. Надо, чтобы там был уровень четырехзвездной гостиницы. Президент РФС Виталий Мутко находится в курсе ситуации, мы вместе стараемся вносить необходимые корректировки.

Хотелось бы, чтобы сборная жила там не только во время чемпионата мира, но и в дальнейшем. Для этого в Новогорске должны быть все условия, включая поля, сертифицированные ФИФА. Сейчас на Кубке конфедераций поездки из гостиниц на тренировочные поля порой отнимали до 30 минут.

Все было организовано идеально, просто мы по требованию ФИФА должны были жить в отелях из ее списка. И требовалось время, чтобы добираться.

В Новогорске же будет возможность не тратить время на эти поездки за исключением предыгрового и игрового дней. Большой плюс и то, что рядом находится аэропорт Шереметьево. Обязательно нужно, чтобы футболисты чувствовали себя спокойно и комфортно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Черчесов Станислав
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