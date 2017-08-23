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    Мутко: «Кокорин повзрослел и понял, что в жизни есть не только деньги»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что преображение нападающего «Зенита» Александра Кокорина связано со взрослением игрока.

    На данный момент форвард является лучшим бомбардиром РФПЛ, имея в активе шесть голов.

    «Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним. Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели.

    Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за «Динамо», был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, все у него будет хорошо. Все определяет труд, талант – лишь небольшой процент в итоговом успехе», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 20:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 августа 2017, 13:54

      Вряд ли Саша способен взрослеть и что-либо понять. Скорее всего, на бабки поставили - считать-то он умеет. А Муток, как обычно, жизнерадостную херню порет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2017, 09:46

      Не перехвалите, а то как начал играть так и перестать может.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 августа 2017, 00:34

      А что в жизни главное?Пусть дядя Виталик раскроет тайну.

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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 > mutabor0992 24 августа 2017, 09:16

      Виталику можно не думать о деньгах! Он думает,как прожить напиленные деньжище!

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 23 августа 2017, 22:38

      Скоро уже постареет, а его все молодым и перспективным считают

      1
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      Рейтинг: +37

      Den_161 23 августа 2017, 22:27

      Кокорин походу родственник Мутко, раз он так его расхваливает!!! Этих ***** на завод бы за "среднестатистическую" зарплату поработать, ВОТ ЭТО ПЕРЕВОСПИТАНИЕ!!!

      1
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 23 августа 2017, 22:23

      Забил 6 голов - и подумал да ну на фиг эти деньги...С чего он взял что для него они раньше были главным и что теперь перестали им быть - Лишь бы что-то ляпнуть...

      1
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      Рейтинг: +399

      guron88 23 августа 2017, 22:21

      Да ! ...не только деньги, а Большие деньги !

      1
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      Рейтинг: +1309

      Taps 23 августа 2017, 21:51

      Мудко хочет поделиться с Коко ?

      -3
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Taps 23 августа 2017, 22:42

      Может Коко делится с Мудко. Поэтому, тот его везде и хвалит. Как у дедушки Крылова: "За что же не боясь греха кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку."

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 августа 2017, 21:35

      Кокорин видимо договор подписал как в рассказе Стивена Кинга Корпорация"Бросайте курить"))))

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 августа 2017, 21:28

      Может Сашке кто-то нашептал,что возможно денег не будет вообще,если не
      начнет забивать)))

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