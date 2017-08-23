Мутко: «Кокорин повзрослел и понял, что в жизни есть не только деньги»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что преображение нападающего «Зенита» Александра Кокорина связано со взрослением игрока.

На данный момент форвард является лучшим бомбардиром РФПЛ, имея в активе шесть голов.

«Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним. Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели.

Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за «Динамо», был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, все у него будет хорошо. Все определяет труд, талант – лишь небольшой процент в итоговом успехе», – сказал Мутко.