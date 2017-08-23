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  • Мутко: «Кокорин повзрослел и понял, что в жизни есть не только деньги»

Мутко: «Кокорин повзрослел и понял, что в жизни есть не только деньги»

23 августа 2017, 20:22
19

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что преображение нападающего «Зенита» Александра Кокорина связано со взрослением игрока.

На данный момент форвард является лучшим бомбардиром РФПЛ, имея в активе шесть голов.

«Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним. Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели.

Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за «Динамо», был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, все у него будет хорошо. Все определяет труд, талант – лишь небольшой процент в итоговом успехе», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (19)
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первый третий с права
1503509667
ага за один месяц лета повзрослел
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shinnik
1503510015
А ты,Мутота,никогда не повзрослеешь...
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smersh45
1503510651
не трогайте парня хорошо играет и пусть играет а то мусолят и мусолят его
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Avaretz
1503510758
А некоторые постарели и до сих пор не поняли что деньги не главное.
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insider_retro
1503510799
Человек, возможно, перестроился, переосмыслил события... Труд и упорство некоторых делает великими.... "Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд....." (Александр Македонский)
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андрей андреев
1503513318
Кокорин видимо договор подписал как в рассказе Стивена Кинга Корпорация"Бросайте курить"))))
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Taps
1503514265
Мудко хочет поделиться с Коко ?
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ArReal
1503516198
Забил 6 голов - и подумал да ну на фиг эти деньги...С чего он взял что для него они раньше были главным и что теперь перестали им быть - Лишь бы что-то ляпнуть...
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Федорыч-НН
1503517139
Скоро уже постареет, а его все молодым и перспективным считают
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OfaZavr
1503557208
Не перехвалите, а то как начал играть так и перестать может.
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