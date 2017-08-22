Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» убьют французский футбол

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» могут убить французский футбол.

    «Не вижу смысла в переходе Мбаппе в парижский клуб, если нам предстоит смотреть матчи типа «ПСЖ» – «Тулуза», которые заканчиваются разгромом 6:2. Разве это может быть полезно для турнира, для экономического развития футбола?

    Когда отсутствует равновесие в инвестициях, то в итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит сейчас в «ПСЖ». Боюсь, все это перерастет в футбольную «гонку вооружений», что никогда нельзя будет назвать положительным моментом.

    Когда все лучшие игроки будут собраны в одной команде, то это просто убьет любой чемпионат», – считает Олас.

    Напомним, что Мбаппе близок к переходу из «Монако» в «ПСЖ». Ранее парижский клуб пополнил Неймар, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 22 августа 2017, 13:12

      после 222 + 180 в ПСЖ даже самого никчемного футболистика меньше 30 не продадут, это имидж, сами виноваты. Слава денежным мешкам)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 22 августа 2017, 10:36

      Сами виноваты, капиталюги доморощенные. Задайте ограничение на стоимость трансферов, заставляйте соблюдать финансовый фейр-плей РЕАЛЬНО, а не как сейчас, вводите дикие штрафные санкции нарушителям - типа взывать с них штраф, равный пятикратному размеру трансфера и т.п. И тогда будет вам счастье. Но ведь это ведь утопия, верно? Деньги в вашей системе правят всем, а потому, мсье Олас, заткнитесь и не смешите людей своими заявлениями, потому как вы сами являетесь плоть от плоти этой системы, которая и плодит такую несправедливость.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11