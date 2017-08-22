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  • Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» убьют французский футбол

Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» убьют французский футбол

22 августа 2017, 09:14
2

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» могут убить французский футбол.

«Не вижу смысла в переходе Мбаппе в парижский клуб, если нам предстоит смотреть матчи типа «ПСЖ» – «Тулуза», которые заканчиваются разгромом 6:2. Разве это может быть полезно для турнира, для экономического развития футбола?

Когда отсутствует равновесие в инвестициях, то в итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит сейчас в «ПСЖ». Боюсь, все это перерастет в футбольную «гонку вооружений», что никогда нельзя будет назвать положительным моментом.

Когда все лучшие игроки будут собраны в одной команде, то это просто убьет любой чемпионат», – считает Олас.

Напомним, что Мбаппе близок к переходу из «Монако» в «ПСЖ». Ранее парижский клуб пополнил Неймар, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Лион Монако Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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SKS6891
1503387382
Сами виноваты, капиталюги доморощенные. Задайте ограничение на стоимость трансферов, заставляйте соблюдать финансовый фейр-плей РЕАЛЬНО, а не как сейчас, вводите дикие штрафные санкции нарушителям - типа взывать с них штраф, равный пятикратному размеру трансфера и т.п. И тогда будет вам счастье. Но ведь это ведь утопия, верно? Деньги в вашей системе правят всем, а потому, мсье Олас, заткнитесь и не смешите людей своими заявлениями, потому как вы сами являетесь плоть от плоти этой системы, которая и плодит такую несправедливость.
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ИванЯ
1503396768
после 222 + 180 в ПСЖ даже самого никчемного футболистика меньше 30 не продадут, это имидж, сами виноваты. Слава денежным мешкам)))
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