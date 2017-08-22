Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» убьют французский футбол

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что многомиллионные трансферы «ПСЖ» могут убить французский футбол.

«Не вижу смысла в переходе Мбаппе в парижский клуб, если нам предстоит смотреть матчи типа «ПСЖ» – «Тулуза», которые заканчиваются разгромом 6:2. Разве это может быть полезно для турнира, для экономического развития футбола?

Когда отсутствует равновесие в инвестициях, то в итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит сейчас в «ПСЖ». Боюсь, все это перерастет в футбольную «гонку вооружений», что никогда нельзя будет назвать положительным моментом.

Когда все лучшие игроки будут собраны в одной команде, то это просто убьет любой чемпионат», – считает Олас.

Напомним, что Мбаппе близок к переходу из «Монако» в «ПСЖ». Ранее парижский клуб пополнил Неймар, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.