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    Бернарду Силва рассчитывал на победу над «Эвертоном»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва уверен, что его команда была ближе к победе в матче чемпионата Англии с «Эвертоном», чем соперник.

    «Этим летом «Эвертон» потратил много денег на трансферы, это сильная команда, и мы знали, что у нас будет определенные проблемы. К сожалению, нам не удалось одержать победу. Постараемся это сделать в следующем туре.

    Конечно, мы рассчитывали взять три очка. В целом, мы сыграли хорошо. В первом тайме контролировали игру, но «Эвертону» повезло реализовать первый же момент. Затем случилось удаление Уокера.

    Во втором тайме мы правильно отреагировали на происходящее на поле. Считаю, что мы заслужили три очка в этой встрече, – цитирует Силву Sky Sports.

    Матч второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Эвертон» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 августа 2017, 10:18

      Точно)

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    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 22 августа 2017, 09:53

      ну Эвертон все позиции укрепил, а у кого-то 200-миллионная оборона пропускает между ног)) Руни красавчик!!

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