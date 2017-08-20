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  • Каррера: «Уважаю «Спартак», поэтому ставить ультиматумы по трансферам не буду»

Каррера: «Уважаю «Спартак», поэтому ставить ультиматумы по трансферам не буду»

20 августа 2017, 22:49
20

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился своим видением идеальной трансферной работы и той, которая сейчас имеет место в красно-белом клубе. Итальянец отметил, что никаких ультиматумов ставить руководству он не намерен.

«Как должна проходить трансферная работа? Тренер должен сказать, на каких позициях нужно усилить команду, чтобы повысить качество игры. Возможно, назвать определенные имена игроков. Это внутренняя работа с клубом, достижение согласия. Я не менеджер, как в Англии, а тренер. То, что мне нужно и хочется сделать для клуба, должно быть согласовано и с руководством.

История с Наилем Измайловым? Считаю, то, что произошло с Измайловым, было недопониманием, которое возникло, вероятно, по той причине, что я не очень хорошо владею русским, а он не говорит по-итальянски. Мы прояснили наши позиции и стараемся сделать все возможное в последние дни трансферного окна.

Говорите, Антонио Конте из-за разногласий с руководством «Ювентуса» покинул команду во время трансферного окна? Я бы никогда так не поступил. Я уважаю клуб, который доверил мне должность главного тренера, и постараюсь сделать все возможное и невозможное. Я работаю в интересах клуба и не могу ставить ультиматумы. Я бы себе никогда этого не позволил», – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» после семи туров РФПЛ идет на десятом месте турнирной таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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PavelSKASPB
1503258736
Удачи Каррера!
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oyabun
1503259099
Слова мужественного человека, не пасующего перед трудностями! Ему приходится работать с теми игроками, которые есть, а покупать игроков, не его забота
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VVM1964
1503260003
Тактично и воспитанный человек
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FCSM#REDWHITE#
1503260050
спасибо Массимо
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Павел Амурский
1503260773
Дает задний ход перед изгнанием.
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мы_не_рабы
1503263124
Хорошее интервью. Понятно, что уважающий себя человек не будет сваливать вину на других и тем более не будет критиковать судейство, потому что обозначил свою позицию раньше. А главное тренер, как я считаю, не должен обвинять игроков своей команды на весь мир, так как это его детище, его семья, и выносить "сор из избы" нельзя, особенно в такое непростое время. Ведущие пытались ставить острые вопросы, но всё же в открытую не стали донимать Карреру, за что им огромная благодарность. А то что люди , занимающиеся в Спартаке трансферами проваливают свою работу, так это не к Каррере, а к Родионову и Федуну. И самое главное: надо дать Массимо время и поддержку. У всех бывает чёрный период. Жизнь - как зебра.
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СНА-17
1503263462
Каррера хороший тренер. Он доказал это в прошлом году и ещё себя покажет, возможно даже в Европе. К сожалению игроки Спартака оказались не готовы доказывать, что выигрыш в прошлом сезоне был не случайным. Видимо всё ещё празднуют.
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Вадим 1972
1503263737
В прошлом сезоне благодаря ему Спартак наконец то выиграл чемпионат. Надеюсь в этом сезоне в скором времени всё наладится.
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h3LL1k
1503266749
дай бог Массимо красавчик успехов в еврокубках да и в чемпионате пора уже играть и набирать очки!
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vladimir-7
1503295971
он не знает европейских игроков, поэтому в трансфере не участвует, да и боится Федуна, а то уволит.
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