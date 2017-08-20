Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Уважаю «Спартак», поэтому ставить ультиматумы по трансферам не буду»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился своим видением идеальной трансферной работы и той, которая сейчас имеет место в красно-белом клубе. Итальянец отметил, что никаких ультиматумов ставить руководству он не намерен.

    «Как должна проходить трансферная работа? Тренер должен сказать, на каких позициях нужно усилить команду, чтобы повысить качество игры. Возможно, назвать определенные имена игроков. Это внутренняя работа с клубом, достижение согласия. Я не менеджер, как в Англии, а тренер. То, что мне нужно и хочется сделать для клуба, должно быть согласовано и с руководством.

    История с Наилем Измайловым? Считаю, то, что произошло с Измайловым, было недопониманием, которое возникло, вероятно, по той причине, что я не очень хорошо владею русским, а он не говорит по-итальянски. Мы прояснили наши позиции и стараемся сделать все возможное в последние дни трансферного окна.

    Говорите, Антонио Конте из-за разногласий с руководством «Ювентуса» покинул команду во время трансферного окна? Я бы никогда так не поступил. Я уважаю клуб, который доверил мне должность главного тренера, и постараюсь сделать все возможное и невозможное. Я работаю в интересах клуба и не могу ставить ультиматумы. Я бы себе никогда этого не позволил», – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» после семи туров РФПЛ идет на десятом месте турнирной таблицы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Yurik96 21 августа 2017, 15:41

      МК- решай сам тогда по Джикии,когда выпускать лучшего защитника Спартака на данный момент! Выпустив его против локо,возможно матч не проиграли! А,вот на место Комбарова надо 1000% кого-то нужно покупать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 21 августа 2017, 15:18

      спим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 11:59

      Как человек Карерра очень импонирует. Никогда не жалуется на судей и не перекладывает ответственность на других! Хоть и не болею за Спартак в РФПЛ, но Карерру почему то всегда жалко когда проигрывают. Хочется, чтобы в Лиге Чемпионов поводов для жалости не возникало!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 11:03

      Порядочный и хороший человек. Всё еще будет хорошо. Удачи Массимо. Вперёд Спартак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2017, 09:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он не знает европейских игроков, поэтому в трансфере не участвует, да и боится
      Федуна, а то уволит.

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 09:11

      Что-то блеял на Матч-ТВ невнятное, переводчик, видать, поправлял. Я так понял, что ничего путнего у него нет: ни программы, ни плана, ни тактической схемы. Даже пожалел - бледный случайный человечек.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 августа 2017, 08:46

      Тактичный человек.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 21 августа 2017, 06:21

      а надо.с федуном подругому не зя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 августа 2017, 01:05

      дай бог Массимо красавчик успехов в еврокубках да и в чемпионате пора уже играть и набирать очки!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 августа 2017, 00:15

      В прошлом сезоне благодаря ему Спартак наконец то выиграл чемпионат. Надеюсь в этом сезоне в скором времени всё наладится.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11