Каррера: «Уважаю «Спартак», поэтому ставить ультиматумы по трансферам не буду»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился своим видением идеальной трансферной работы и той, которая сейчас имеет место в красно-белом клубе. Итальянец отметил, что никаких ультиматумов ставить руководству он не намерен.

«Как должна проходить трансферная работа? Тренер должен сказать, на каких позициях нужно усилить команду, чтобы повысить качество игры. Возможно, назвать определенные имена игроков. Это внутренняя работа с клубом, достижение согласия. Я не менеджер, как в Англии, а тренер. То, что мне нужно и хочется сделать для клуба, должно быть согласовано и с руководством.

История с Наилем Измайловым? Считаю, то, что произошло с Измайловым, было недопониманием, которое возникло, вероятно, по той причине, что я не очень хорошо владею русским, а он не говорит по-итальянски. Мы прояснили наши позиции и стараемся сделать все возможное в последние дни трансферного окна.

Говорите, Антонио Конте из-за разногласий с руководством «Ювентуса» покинул команду во время трансферного окна? Я бы никогда так не поступил. Я уважаю клуб, который доверил мне должность главного тренера, и постараюсь сделать все возможное и невозможное. Я работаю в интересах клуба и не могу ставить ультиматумы. Я бы себе никогда этого не позволил», – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» после семи туров РФПЛ идет на десятом месте турнирной таблицы.