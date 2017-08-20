Широков: «Такого Кокорина мы давно ждали»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков попытался дать свое объяснение высокой результативности форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, который является сейчас лучшим бомбардиром РФПЛ.

«В игре Саши ничего особо не изменилось. Возможно, сказывается позиция, на которой он теперь выступает, — она ему больше подходит. Он выполняет тот же объем работы, что и раньше, просто сейчас появилось больше игровой конкретики в виде голов. Этого все и ждали.

Сложно сказать, что на это повлияло. Возможно, новый тренер или же счастливое событие в семье. Главное, что мы получили Кокорина, которого давно ждали. Желаю Саше не останавливаться и прибавлять в каждом матче», – заявил Широков.

Широков выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 годы и успел провести 130 матчей и забить 29 голов.