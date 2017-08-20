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    Широков: «Такого Кокорина мы давно ждали»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков попытался дать свое объяснение высокой результативности форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, который является сейчас лучшим бомбардиром РФПЛ.

    «В игре Саши ничего особо не изменилось. Возможно, сказывается позиция, на которой он теперь выступает, — она ему больше подходит. Он выполняет тот же объем работы, что и раньше, просто сейчас появилось больше игровой конкретики в виде голов. Этого все и ждали.

    Сложно сказать, что на это повлияло. Возможно, новый тренер или же счастливое событие в семье. Главное, что мы получили Кокорина, которого давно ждали. Желаю Саше не останавливаться и прибавлять в каждом матче», – заявил Широков.

    Широков выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 годы и успел провести 130 матчей и забить 29 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2017 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 21 августа 2017, 05:41

      Интересно на него будет посмотреть в сборной

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 августа 2017, 00:39

      Это все - что значит тренер....Манчини ясно дал понять , что бездельников и пустомелей не потерпит...Кокоша решил напрягаться- а Дзюба- на распродажу пойдет....Только вот- кому он нужен???

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 21 августа 2017, 00:01

      Прорвало может теперь и в сборной попрет, но Черчесов пока не берет его

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 22:46

      отсутствие Мамая и шампуня повлияло...

      0
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