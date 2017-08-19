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    «Краснодар» арендует Дзюбу. Коста возвращается в «Атлетико». Дайджест событий дня

    Ньянг хочет получить от «Милана» бонусы за переход в «Спартак»

    Форвард «Милана» М’Байе Ньянг готов перейти в «Спартак», но при условии выплаты ему бонусов. Как сообщается, 22-летний футболист хочет получить от итальянского клуба дополнительные выплаты за свое согласие на переезд в Россию в виде процентов от суммы сделки. Нынешнее руководство «Милана» отказывается от данного варианта. Итальянский клуб хочет поскорее завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.

    Эмери хочет помочь Неймару стать лучшим футболистом мира

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о переходе в клуб бразильского нападающего Неймара. Специалист отметил, что этот трансфер может поспособствовать прогрессу Неймара.

    «Неймар – один из лучших футболистов мира. Наш клуб хочет развиваться вместе с ним. Хотим помочь ему стать лучшим в мире. Вместе мы станем сильнее», – рассказал Эмери.

    Хенесс: «Если поступки Дембеле исходят от «Барселоны», то я больше ее не уважаю»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отказ форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле от участия в тренировках. Футболист пытается добиться от клуба продажи его в «Барселону».

    «В «Баварии» Дембеле штрафовали бы на 100 тысяч евро за каждую пропущенную тренировку. И так продолжалось бы до закрытия трансферного окна. Если действия футболиста продиктованы со стороны «Барселоны», то я перестаю уважать каталонцев. Подталкивать игрока расторгнуть контракт такими методами считаю низко. Но продав Дембеле за 130 миллионов евро, можно купить несколько таких игроков», – заявил Хенесс.

    «Реал» намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до 500 миллионов

    «Реал» хочет обезопасить себя от возможного ухода полузащитника Марко Асенсио. Сливочные намерены продлить соглашение с 21-летним игроком на один год и прописать в его контракте сумму отступных в размере 500 миллионов евро. Нынешний договор испанца рассчитан до июля 2022 года, а отступные составляют 350 миллионов.

    «ПСЖ» предложил за Мбаппе 180 миллионов, «Монако» ответил согласием

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшее время должен пополнить ряды «ПСЖ». Сообщается, что монегаски приняли новое предложение парижан в размере 180 миллионов евро. В перспективе данная сумма может увеличиться до 200 миллионов с учетом различных бонусов. По информации источника, 18-летний игрок заключит со столичным клубом пятилетний контракт c зарплатой 18 миллионов в год.

    «Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время станет игроком «Краснодара». По информации источника, «быки» договорились с петербургским клубом об аренде 28-летнего россиянина. После окончания срока аренды краснодарский клуб не будет иметь права последующего выкупа.

    «Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть безответных голов

    Сегодня в Казани прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Хозяева уверенно обыграли своего соперника, отправив в ворота гостей шесть безответных голов.

    1:0 – Жонатас, 4

    2:0 – Карадениз, 16

    3:0 – Жонатас, 31

    4:0 – Набиуллин, 62

    5:0 – М'Вила, 85

    6:0 – Лестьенн, 87

    «Атлетико» и «Челси» договорились о трансфере Косты за 55 миллионов

    Нападающий «Челси» Диего Коста близок к переходу в «Атлетико». По информации источника, стороны договорились о переходе 28-летнего испанца за 55 миллионов евро. Напомним, форвард уже выступал за мадридский клуб в период с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год.

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 22:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 20 августа 2017, 07:49

      Самыми крупными буквами прописали, что против Зенита играть не может.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 августа 2017, 06:55

      Теперь Дзюбу отдали на перевоспитанию Краснодару,как когда то АРИ.Теперь Артему надо доказывать,что он может играть и забивать или прощай футбол.

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 августа 2017, 03:45

      Коста возвращается домой,дождался!Дзюба не только команды поменял,но скамейки запасных!200 лямов за 18 летнего пацана,бред!Рубин с победой!!!

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 20 августа 2017, 03:26

      Мбаппе не стоит 200000000 Евро

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 20 августа 2017, 02:07

      интересные новости!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:27

      Зачем Краснодару Дзюба? Ничё не понимаю!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > prezent2017 20 августа 2017, 05:06

      значит Федя уходит из команды

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > anri1703 20 августа 2017, 07:57

      Ничего это не значит. Разве что Галицкий пошел навстречу просьбе "трудящихся", которые иногда смотрят футбол. Угадайте "трудящегося".))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > sochi-2013 20 августа 2017, 11:57

      а смысл ари отдавать в аренду а Дзюбу брать

      1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > anri1703 20 августа 2017, 12:01

      Интересы сборной.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > sochi-2013 20 августа 2017, 18:24

      врядли

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > anri1703 20 августа 2017, 18:46

      Другого объяснения нет. Или Шалимов под ЛЕ другую схему придумал. Раз другого тренера не предвидится, будем на этого надеяться. Чему-то он же учится.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 августа 2017, 00:46

      Смолов, как и Кокорин наибооьно полезны как центральные напы, а тут Дзюба! Что, сдвеоенный центр? Сумлеваюсь! Значит Федю на край и пипец званию лучшего бомбардируа.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 августа 2017, 00:04

      упс,дзюбиньо!

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 19 августа 2017, 23:24

      Странное решение по Дзюбе

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 августа 2017, 22:57

      Хммм,,,, К нам едет Бревно!?) хотя таранного форварда в Краснодаре нет, на стандартах один Гранквист и пашет, может и пригодится...водичку Смолову приносить))))

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Cubinec1989 19 августа 2017, 23:25

      И это Ви называете едет,да оно плывет, как большой кусок Г...авна, я бы так сказал.А што там было сказано на щёт водочку Смолову подносить,с этого места по подробнее...

      0
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      Рейтинг: +761

      martin gore > koli4ka 20 августа 2017, 00:32

      Да ладно вам. Еще спасибо скажете. Откуда столько ненависти.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > koli4ka 20 августа 2017, 11:59

      ВОДИЧКУ тут одна буква а смысл и градус разные )))

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