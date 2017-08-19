«Краснодар» арендует Дзюбу. Коста возвращается в «Атлетико». Дайджест событий дня

Самыми крупными буквами прописали, что против Зенита играть не может.
Ньянг хочет получить от «Милана» бонусы за переход в «Спартак»
Форвард «Милана» М’Байе Ньянг готов перейти в «Спартак», но при условии выплаты ему бонусов. Как сообщается, 22-летний футболист хочет получить от итальянского клуба дополнительные выплаты за свое согласие на переезд в Россию в виде процентов от суммы сделки. Нынешнее руководство «Милана» отказывается от данного варианта. Итальянский клуб хочет поскорее завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.
Эмери хочет помочь Неймару стать лучшим футболистом мира
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о переходе в клуб бразильского нападающего Неймара. Специалист отметил, что этот трансфер может поспособствовать прогрессу Неймара.
«Неймар – один из лучших футболистов мира. Наш клуб хочет развиваться вместе с ним. Хотим помочь ему стать лучшим в мире. Вместе мы станем сильнее», – рассказал Эмери.
Хенесс: «Если поступки Дембеле исходят от «Барселоны», то я больше ее не уважаю»
Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал отказ форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле от участия в тренировках. Футболист пытается добиться от клуба продажи его в «Барселону».
«В «Баварии» Дембеле штрафовали бы на 100 тысяч евро за каждую пропущенную тренировку. И так продолжалось бы до закрытия трансферного окна. Если действия футболиста продиктованы со стороны «Барселоны», то я перестаю уважать каталонцев. Подталкивать игрока расторгнуть контракт такими методами считаю низко. Но продав Дембеле за 130 миллионов евро, можно купить несколько таких игроков», – заявил Хенесс.
«Реал» намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до 500 миллионов
«Реал» хочет обезопасить себя от возможного ухода полузащитника Марко Асенсио. Сливочные намерены продлить соглашение с 21-летним игроком на один год и прописать в его контракте сумму отступных в размере 500 миллионов евро. Нынешний договор испанца рассчитан до июля 2022 года, а отступные составляют 350 миллионов.
«ПСЖ» предложил за Мбаппе 180 миллионов, «Монако» ответил согласием
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшее время должен пополнить ряды «ПСЖ». Сообщается, что монегаски приняли новое предложение парижан в размере 180 миллионов евро. В перспективе данная сумма может увеличиться до 200 миллионов с учетом различных бонусов. По информации источника, 18-летний игрок заключит со столичным клубом пятилетний контракт c зарплатой 18 миллионов в год.
«Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшее время станет игроком «Краснодара». По информации источника, «быки» договорились с петербургским клубом об аренде 28-летнего россиянина. После окончания срока аренды краснодарский клуб не будет иметь права последующего выкупа.
«Рубин» забил в ворота «Анжи» шесть безответных голов
Сегодня в Казани прошел матч 7-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Анжи». Хозяева уверенно обыграли своего соперника, отправив в ворота гостей шесть безответных голов.
1:0 – Жонатас, 4
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
2:0 – Карадениз, 16
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
3:0 – Жонатас, 31
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
4:0 – Набиуллин, 62
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
5:0 – М'Вила, 85
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
6:0 – Лестьенн, 87
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— РФПЛ (@rfpl) 19 августа 2017 г.
«Атлетико» и «Челси» договорились о трансфере Косты за 55 миллионов
Нападающий «Челси» Диего Коста близок к переходу в «Атлетико». По информации источника, стороны договорились о переходе 28-летнего испанца за 55 миллионов евро. Напомним, форвард уже выступал за мадридский клуб в период с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год.
Фото: globallookpress