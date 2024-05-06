Защитник Рожков установил клубный рекорд «Рубина»

Илья Рожков открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином».

Защитник забил в возрасте 19 лет и 38 дней и стал самым молодым россиянином с голом в составе «Рубина» в РПЛ.

Илья Рожков (2024-й год) – 19 лет 38 дней;

Артур Сагитов (2019-й год) – 19 лет 54 дня;

Владимир Дядюн (2007-й год) – 19 лет 107 дней;

Александр Яркин (2006-й год) – 19 лет 314 дней;

Эльмир Набиуллин (2015-й год) – 20 лет 35 дней.

Что касается всех футболистов, то в более молодом возрасте за «Рубин» забивали только Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Сердар Азмун.