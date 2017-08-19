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    В Серии А впервые применили систему VAR

    Историческое событие случилось в первом же матче нового сезона Серии А. В игре между «Ювентусом» и «Кальяри» (3:0) впервые была применена система видеоповторов, которая в одном из эпизодов помогла главному судье принять верное решение.

    Так, в первом тайме рефери Фабио Мареска после одной из атак гостей назначил угловой, но после просмотра повтора решил указать на одиннадцатиметровую отметку. «Кальяри» реализовать пенальти не сумел.

    Система VAR будет использоваться на всех матчах Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 22:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 04:55

      Юве везёт)))

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 августа 2017, 00:20

      В Серии А применяют , а в лиге Европы когда ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > VikNMar 20 августа 2017, 04:11

      Это ты про незасчитанный гол Краснодара?

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Parham 22 августа 2017, 01:15

      Да ......

      0
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 > VikNMar 1 сентября 2017, 04:55

      Пока наши клубы будут там играть... боюсь никогда(((

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