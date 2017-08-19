В Серии А впервые применили систему VAR

Историческое событие случилось в первом же матче нового сезона Серии А. В игре между «Ювентусом» и «Кальяри» (3:0) впервые была применена система видеоповторов, которая в одном из эпизодов помогла главному судье принять верное решение.

Так, в первом тайме рефери Фабио Мареска после одной из атак гостей назначил угловой, но после просмотра повтора решил указать на одиннадцатиметровую отметку. «Кальяри» реализовать пенальти не сумел.

Система VAR будет использоваться на всех матчах Серии А.