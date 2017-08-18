«ПСЖ» и «Монако» не могут договориться о сумме трансфера Мбаппе

Парижский «ПСЖ», желающий заполучить в свои ряды нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, не может договориться с нынешним владельцем футболиста о сумме трансфера. Дело в том, что красно-белые просят 200 миллионов евро, но парижане готовы отдать не более 155.

Ранее появлялась информация, что клуб из столицы готов потратить на форварда гораздо больше этой суммы, однако, очевидно, владельцы предприятия передумали выдвигать такие условия сделки.

Мбаппе не попал в заявку «Монако» на ближайший матч Лиги 1.