Экс-игрок «Зенита» Мельников назвал игру команды против «Утрехта» удручающей

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников дал оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, где сине-бело-голубые в гостях играли против голландского «Утрехта» (0:1).

«Матч не просто озадачил, а поселил сомнение насчет нашей команды. Я давно не видел настолько беспомощного «Зенита», с низкой скоростью передвижения по полю и большим браком в действиях. Честно скажу: игра оставила удручающее впечатление.

Причину случившегося определить сложно. Роберто Манчини сетует на график: мол, играли на третий день после встречи с «Ахматом», не успели восстановиться. Однако они же сами пошли на это. Лига Европы проводит встречи по четвергам, был бы дополнительный день для восстановления. Странно сетовать на частые матчи при такой глубине состава, какой имеет «Зенит», – говорит специалист.

Мельников выступал за «Зенит» с 1976 по 1986 годы и успел провести 259 матчей и забить 30 голов.