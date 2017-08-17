Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-игрок «Зенита» Мельников назвал игру команды против «Утрехта» удручающей

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников дал оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, где сине-бело-голубые в гостях играли против голландского «Утрехта» (0:1).

    «Матч не просто озадачил, а поселил сомнение насчет нашей команды. Я давно не видел настолько беспомощного «Зенита», с низкой скоростью передвижения по полю и большим браком в действиях. Честно скажу: игра оставила удручающее впечатление.

    Причину случившегося определить сложно. Роберто Манчини сетует на график: мол, играли на третий день после встречи с «Ахматом», не успели восстановиться. Однако они же сами пошли на это. Лига Европы проводит встречи по четвергам, был бы дополнительный день для восстановления. Странно сетовать на частые матчи при такой глубине состава, какой имеет «Зенит», – говорит специалист.

    Мельников выступал за «Зенит» с 1976 по 1986 годы и успел провести 259 матчей и забить 30 голов.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 18 августа 2017, 09:21

      МанСити Манчини, когда становился чемпионом Англии, тоже все в еврокубках профукал. Манчини ставит на внутренний чемпионат!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 18 августа 2017, 07:39

      Весь пар на Спартак вышел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 17 августа 2017, 23:03

      вся страна так сказала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 17 августа 2017, 23:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да на фиг нужна эта ЛЕ, слить и сосредоточиться на РФПЛ

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 августа 2017, 22:46

      Ничего странного. Манчини не умеет ротировать состав. Какая бы ни была глубина состава, игроков, которых он отправил полировать лавку (Дзюбу, Шатова и прочих), он не выставит. Он им просто не доверяет. Зато он доверяет Ерохину.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol > Вомбат 18 августа 2017, 09:24

      Ерохин неплохо себя проявляет, хотя тоже был взмыленный с Утрехтом. А насчет второго состава - выставили свеженьких против евреев и что? Просвистели в домашнем матче, разве можно им доверять?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11