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    Краневиттер попал в основу «Зенита» на матч против «Утрехта»

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и российским «Зенитом».

    «Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Керк, Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Мер, Клайбер, Эммануэлсон, ван де Стрек, Браафхейд.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится 16 августа в Утрехте и начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    16.08.2017 17:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 августа 2017, 22:06

      Стратегически всё безупречно - Нету дали отдохнуть на проходном матче перед сложнейшей игрой с "Амкаром". )

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 16 августа 2017, 19:24

      Халкорин

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 16 августа 2017, 18:20

      Одного понять не могу, почему нельзя дать шанс Лодыгину или Кержу. Затухнут же конкретно ребята. Взять МЮ в прошлом году, в АПЛ играл один, в ЛЕ второй, и игровая практика есть.

      3
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Evgeniy32 16 августа 2017, 18:43

      В этом есть правда, но и Лунев молодой малоопытный вратарь, у которого совсем мало именно европейского опыта!

      0
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      Рейтинг: +17825

      ilichkadr > Alex ostrov 16 августа 2017, 19:52

      Пусть Лунев набирается опыта, а Лодыгина похоже отдадут в аренду...........

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 августа 2017, 18:13

      Проверка боем. Интересно, как человек сыграет с листа. В случае чего и заменить можно без проблем.

      3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Manilov 16 августа 2017, 18:48

      Пока аргентинцы не подводили, будем надеяться и на Матиаса.

      1
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      Рейтинг: +17825

      ilichkadr 16 августа 2017, 18:05

      Уже не первый новичок с корабля на бал, хотя видимо так и надо. Пусть вливается в коллектив на поле, а не с пивной кружкой в пивбаре.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 августа 2017, 17:55

      Ерохн)))
      Зато про швейцарскую газету,перепутавшую эмблему ЦСКА и Спартака,написать не забыли))
      Не стыдно "журналисты и редакторы"?

      6
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      Рейтинг: +61

      Londara 16 августа 2017, 17:50

      ого Краневиттер в старте - готовимся к осаде

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 17:49

      Это хорошо. Нового опорника надо проверить в деле.

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      Рейтинг: +182

      vaenruk 16 августа 2017, 17:46

      Ерохн?

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol > vaenruk 16 августа 2017, 17:50

      Да безграмотные они там в УЕФЕ. Великого и могучего не понимают, а скоро учить придется, с первого класса!

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