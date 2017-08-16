Краневиттер попал в основу «Зенита» на матч против «Утрехта»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и российским «Зенитом».

«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Керк, Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Мер, Клайбер, Эммануэлсон, ван де Стрек, Браафхейд.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится 16 августа в Утрехте и начнется в 19:00 по Москве.

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