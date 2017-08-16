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  • Краневиттер попал в основу «Зенита» на матч против «Утрехта»

Краневиттер попал в основу «Зенита» на матч против «Утрехта»

16 августа 2017, 17:43
13

Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и российским «Зенитом».

«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Керк, Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Мер, Клайбер, Эммануэлсон, ван де Стрек, Браафхейд.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится 16 августа в Утрехте и начнется в 19:00 по Москве.

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Источник: УЕФА
Лига Европы Утрехт Зенит
Комментарии (13)
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vaenruk
1502894808
Ерохн?
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paracetamol
1502894990
Это хорошо. Нового опорника надо проверить в деле.
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Londara
1502895041
ого Краневиттер в старте - готовимся к осаде
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ALeX-161-rus
1502895350
Ерохн))) Зато про швейцарскую газету,перепутавшую эмблему ЦСКА и Спартака,написать не забыли)) Не стыдно "журналисты и редакторы"?
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ilichkadr
1502895924
Уже не первый новичок с корабля на бал, хотя видимо так и надо. Пусть вливается в коллектив на поле, а не с пивной кружкой в пивбаре.
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Manilov
1502896413
Проверка боем. Интересно, как человек сыграет с листа. В случае чего и заменить можно без проблем.
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Evgeniy32
1502896856
Одного понять не могу, почему нельзя дать шанс Лодыгину или Кержу. Затухнут же конкретно ребята. Взять МЮ в прошлом году, в АПЛ играл один, в ЛЕ второй, и игровая практика есть.
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макс438
1502900689
Халкорин
Ответить
Супермачо
1502910378
Стратегически всё безупречно - Нету дали отдохнуть на проходном матче перед сложнейшей игрой с "Амкаром". )
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