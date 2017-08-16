Джорджевич: «Кое-чему научился у Это’О и Промеса»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал, с какими футболистами высокого уровня ему доводилось пересекаться по ходу своей карьеры. Напомним, что сейчас форвард принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

– Вы играли в Голландии, Италии и Испании. Что нового приобрели для себя в чемпионатах этих стран?

– Из каждого чемпионата взял что-то важное для себя. Например, в Италии команды много работают над подготовкой в тактическом плане. В Испании делают акцент на том, чтобы мяч быстро перемещался. То же в голландской лиге.

– У кого из известных футболистов перенимали опыт?

– В «Сампдории» учился у звездного Самуэля Это′О и Анджело Паломбо. В «Твенте» играл вместе с Душаном Тадичем и Квинси Промесом. Не могу не сказать о «Зените», где много больших игроков. От каждого стремился взять самое лучшее.