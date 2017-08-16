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    Джорджевич: «Кое-чему научился у Это’О и Промеса»

    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал, с какими футболистами высокого уровня ему доводилось пересекаться по ходу своей карьеры. Напомним, что сейчас форвард принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

    – Вы играли в Голландии, Италии и Испании. Что нового приобрели для себя в чемпионатах этих стран?

    – Из каждого чемпионата взял что-то важное для себя. Например, в Италии команды много работают над подготовкой в тактическом плане. В Испании делают акцент на том, чтобы мяч быстро перемещался. То же в голландской лиге.

    – У кого из известных футболистов перенимали опыт?

    – В «Сампдории» учился у звездного Самуэля Это′О и Анджело Паломбо. В «Твенте» играл вместе с Душаном Тадичем и Квинси Промесом. Не могу не сказать о «Зените», где много больших игроков. От каждого стремился взять самое лучшее.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    16.08.2017 13:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 16 августа 2017, 16:30

      плохо двигаемся почему то

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 14:24

      Эх, Джорджевич..что-то пока никак..

      2
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 14:09

      Пока не видно, чему научился, а вот чему разучился - очевидно.

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