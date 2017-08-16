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    Сенников: «Разве «Утрехт» – это соперник для «Зенита»?»

    Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «Зенит» должен легко обыгрывать «Утрехт» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Он также отнес сине-бело-голубых к главным претендентам на чемпионское звание в нынешнем сезоне чемпионата России.

    Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Утрехт» – «Зенит» состоится в среду, 16 августа, в 19:00 по московскому времени.

    – В среду «Зенит» сыграет в Лиге Европы с «Утрехтом»…

    – А разве это соперник для «Зенита»?

    – Про «Бней-Иегуду» тоже так говорили.

    – С израильтянами «Зенит» играл по результату, держа в уме счет первого матча, и в итоге прошел дальше. Я думаю, что если «Зениту» надо было бы обязательно выигрывать ответный матч с «Бней-Иегудой», то он бы это сделал.

    – В матче шестого тура Премьер-лиги «Зенит» переиграл «Ахмат» по всем статьям?

    – Не по всем. Видно, что игра у «Ахмата» поставлена, команда хорошо держит мяч. После удаления грозненцам, конечно, стало очень тяжело, а в полном составе они выглядели бы конкурентоспособнее. Был эпизод, когда Лунев сыграл рукой за пределами штрафной площади – судья, конечно, проглядел там нарушение.

    – Питерский клуб – главный претендент на чемпионство?

    – Конечно, главный. Также рассчитывают на первое место «Спартак» и, как всегда, ЦСКА. Плюс будут бороться за золото и «Локомотив» с «Краснодаром».

    – Пока у «Зенита» в Премьер-лиге, за исключением выезда к «Уралу», все идет хорошо. Но может ведь наступить спад…

    – Зачем сейчас говорить о будущем? Надо обсуждать то, что есть сейчас. «Зенит» – лидер турнирной таблицы по праву, и пока никаких причин беспокоиться за него нет.

    – Питерский клуб сейчас выглядит перспективнее, чем в прошлом сезоне?

    – В межсезонье в «Зените» произошло много перемен. Финансовая составляющая позволяет клубу покупать тех игроков, которые ему нужны. Дриусси с Паредесом часто забивают и приносят команде пользу.

    – Плюс поднял уровень своей игры Кокорин.

    – А самое главное – он стал забивать. Наверное, потому что у него появились на поле сильные партнеры, да и сам он стал относиться к футболу по-другому. Ну и Манчини смог раскрыть лучшие качества Кокорина, правильно объяснил ему, как нужно играть.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.08.2017 07:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 августа 2017, 08:18

      Попал пальцем в ж..у. Разве Сенников - это эксперт? )

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 16 августа 2017, 10:38

      Зенит запросто может и проиграть!!!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 августа 2017, 07:39

      А как же евреям проиграли?

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      Рейтинг: +399

      kella 16 августа 2017, 07:17

      Не говори!

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