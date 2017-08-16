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Сенников: «Разве «Утрехт» – это соперник для «Зенита»?»

16 августа 2017, 07:13
4

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «Зенит» должен легко обыгрывать «Утрехт» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Он также отнес сине-бело-голубых к главным претендентам на чемпионское звание в нынешнем сезоне чемпионата России.

Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Утрехт» – «Зенит» состоится в среду, 16 августа, в 19:00 по московскому времени.

– В среду «Зенит» сыграет в Лиге Европы с «Утрехтом»…

– А разве это соперник для «Зенита»?

– Про «Бней-Иегуду» тоже так говорили.

– С израильтянами «Зенит» играл по результату, держа в уме счет первого матча, и в итоге прошел дальше. Я думаю, что если «Зениту» надо было бы обязательно выигрывать ответный матч с «Бней-Иегудой», то он бы это сделал.

– В матче шестого тура Премьер-лиги «Зенит» переиграл «Ахмат» по всем статьям?

– Не по всем. Видно, что игра у «Ахмата» поставлена, команда хорошо держит мяч. После удаления грозненцам, конечно, стало очень тяжело, а в полном составе они выглядели бы конкурентоспособнее. Был эпизод, когда Лунев сыграл рукой за пределами штрафной площади – судья, конечно, проглядел там нарушение.

– Питерский клуб – главный претендент на чемпионство?

– Конечно, главный. Также рассчитывают на первое место «Спартак» и, как всегда, ЦСКА. Плюс будут бороться за золото и «Локомотив» с «Краснодаром».

– Пока у «Зенита» в Премьер-лиге, за исключением выезда к «Уралу», все идет хорошо. Но может ведь наступить спад…

– Зачем сейчас говорить о будущем? Надо обсуждать то, что есть сейчас. «Зенит» – лидер турнирной таблицы по праву, и пока никаких причин беспокоиться за него нет.

– Питерский клуб сейчас выглядит перспективнее, чем в прошлом сезоне?

– В межсезонье в «Зените» произошло много перемен. Финансовая составляющая позволяет клубу покупать тех игроков, которые ему нужны. Дриусси с Паредесом часто забивают и приносят команде пользу.

– Плюс поднял уровень своей игры Кокорин.

– А самое главное – он стал забивать. Наверное, потому что у него появились на поле сильные партнеры, да и сам он стал относиться к футболу по-другому. Ну и Манчини смог раскрыть лучшие качества Кокорина, правильно объяснил ему, как нужно играть.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Утрехт Зенит Сенников Дмитрий Кокорин Александр
Комментарии (4)
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kella
1502857078
Не говори!
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КЭТиК
1502858377
А как же евреям проиграли?
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dendiesel
1502869135
Зенит запросто может и проиграть!!!
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Супермачо
1502947092
Попал пальцем в ж..у. Разве Сенников - это эксперт? )
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