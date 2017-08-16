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    Масалитин: «Пока ЦСКА во всех отношениях везет»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что победу армейцев в выездном матче с «Янг Бойз» можно полностью списать на везение. Он отметил продолжающиеся проблемы клуба в нападении.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

    – После матча ЦСКА – «Спартак» вы сказали «нелогичная игра и нелогичный счет». Сегодня это выражение тоже применимо?

    – Да. Невнятная игра. Понятно, что есть объективная причина. ЦСКА устал: четыре игры за десять дней не выдержит ни один организм. Еще перелеты и переезды. Пока ЦСКА во всех отношениях везет.

    – Финальный свисток стал облегчением или появилась уверенность, что ЦСКА многое сделал для выхода в следующую стадию?

    – Хороший шаг, безусловно, сделан. 1:0 – хороший результат, но, к сожалению, опять не по игре. Как были у ЦСКА проблемы в нападении, так они и остались. Хотя «Янг Бойз» ничего не создал. Вся острота исходила из краев и навесов в штрафную. В принципе, ЦСКА тоже. При квалификации футболистов, Чалов и Оланаре должны были найти моменты, чтобы опасно сыграть впереди.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.08.2017 06:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 августа 2017, 17:56

      Да надо признать , деньги в футболе решают многое..........очень жаль что у ЦСКА , действительно трудно с деньгами , новый стадион съел все свободные деньги .........групповой этап в Лиге чемпионов нужен как воздух , что бы заработать и естественно ещё я так думаю пару лет придётся потерпеть и продержатся на том людском ресурсе который есть в данный момент......

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 августа 2017, 11:18

      С такой игрой как во втором тайме, можно в домашней игре и отскочить

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 16 августа 2017, 09:35

      Вчера был очень невнятный футбол...

      1
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Varnes 17 августа 2017, 10:43

      да

      0
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Ded Pihto. 17 августа 2017, 10:45

      не стрельнёт.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 августа 2017, 08:48

      в том году пятакам до чемпионства довезло...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 августа 2017, 07:32

      ротации нет, играют одни и теже... второй тайм показал усталость команды

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Аид666 16 августа 2017, 07:34

      Надеюсь выйдут дальше получат лям 15 и кого то уже приобретут

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > EcioAuditore 16 августа 2017, 10:47

      все болельщики на это надеются... в кубке хоть молодежь заигрывай...

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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 16 августа 2017, 07:24

      Это да)

      1
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Alex Y 17 августа 2017, 10:43

      это нет.

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