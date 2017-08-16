Масалитин: «Пока ЦСКА во всех отношениях везет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что победу армейцев в выездном матче с «Янг Бойз» можно полностью списать на везение. Он отметил продолжающиеся проблемы клуба в нападении.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

– После матча ЦСКА – «Спартак» вы сказали «нелогичная игра и нелогичный счет». Сегодня это выражение тоже применимо?

– Да. Невнятная игра. Понятно, что есть объективная причина. ЦСКА устал: четыре игры за десять дней не выдержит ни один организм. Еще перелеты и переезды. Пока ЦСКА во всех отношениях везет.

– Финальный свисток стал облегчением или появилась уверенность, что ЦСКА многое сделал для выхода в следующую стадию?

– Хороший шаг, безусловно, сделан. 1:0 – хороший результат, но, к сожалению, опять не по игре. Как были у ЦСКА проблемы в нападении, так они и остались. Хотя «Янг Бойз» ничего не создал. Вся острота исходила из краев и навесов в штрафную. В принципе, ЦСКА тоже. При квалификации футболистов, Чалов и Оланаре должны были найти моменты, чтобы опасно сыграть впереди.