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Масалитин: «Пока ЦСКА во всех отношениях везет»

16 августа 2017, 06:55
11

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что победу армейцев в выездном матче с «Янг Бойз» можно полностью списать на везение. Он отметил продолжающиеся проблемы клуба в нападении.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

– После матча ЦСКА – «Спартак» вы сказали «нелогичная игра и нелогичный счет». Сегодня это выражение тоже применимо?

– Да. Невнятная игра. Понятно, что есть объективная причина. ЦСКА устал: четыре игры за десять дней не выдержит ни один организм. Еще перелеты и переезды. Пока ЦСКА во всех отношениях везет.

– Финальный свисток стал облегчением или появилась уверенность, что ЦСКА многое сделал для выхода в следующую стадию?

– Хороший шаг, безусловно, сделан. 1:0 – хороший результат, но, к сожалению, опять не по игре. Как были у ЦСКА проблемы в нападении, так они и остались. Хотя «Янг Бойз» ничего не создал. Вся острота исходила из краев и навесов в штрафную. В принципе, ЦСКА тоже. При квалификации футболистов, Чалов и Оланаре должны были найти моменты, чтобы опасно сыграть впереди.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы ЦСКА Янг Бойз Масалитин Валерий Чалов Федор Оланаре Аарон
Комментарии (11)
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Alex Y
1502857463
Это да)
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Аид666
1502857959
ротации нет, играют одни и теже... второй тайм показал усталость команды
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Nerlinger
1502862511
в том году пятакам до чемпионства довезло...
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Varnes
1502865312
Вчера был очень невнятный футбол...
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polt
1502871501
С такой игрой как во втором тайме, можно в домашней игре и отскочить
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ВЛАДИВОСТОК
1502895371
Да надо признать , деньги в футболе решают многое..........очень жаль что у ЦСКА , действительно трудно с деньгами , новый стадион съел все свободные деньги .........групповой этап в Лиге чемпионов нужен как воздух , что бы заработать и естественно ещё я так думаю пару лет придётся потерпеть и продержатся на том людском ресурсе который есть в данный момент......
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