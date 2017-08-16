Гришин: «Ошибка Нуху? Это не проблема ЦСКА»

Бывший главный тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин оценил игру армейцев в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы со швейцарским «Янг Бойз». Он отметил везение столичного клуба, которое помогает ему в последних матчах в концовках.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

– Дело шло к ничейному исходу, что же случилось с парнем из Ганы, который так нелепо отправил мяч в собственные ворота на 91-й минуте?

– Обыкновенная ошибка. Невнимательность, несогласованность в действиях вратаря и защитника. По большому счету, там не только защитник Нуху виноват, но и вратарь фон Бальмос.

Еще шла борьба, а вратарь побежал вперед. Там ганскому защитнику надо было скидывать мяч не в створ, а в сторону, тогда гола не было бы. Но это уже не наши проблемы: ЦСКА выиграл – и теперь все нормально.

– Когда вы работали с молодыми игроками ЦСКА, подобные ляпы видели? Это ведь ошибка из детско-юношеского футбола.

– Ошибаются все. Конечно, игроки «Янг Бойз» не хотели забивать себе сами. Но так бывает в спорте: не было бы ошибок – не было бы ни побед, ни поражений. По ходу второго тайма ничто не предвещало неудачи швейцарского клуба. Соперник имел большое территориальное преимущество, но ЦСКА терпел и дотерпел. А ведь во втором тайме армейцы практически не переходили на половину поля швейцарского клуба.

– У ЦСКА было всего два дня на восстановление после дерби, успели отдохнуть или играли на фоне усталости?

– Швейцарцы тоже играли 12 августа на Кубок, так что обе команды находились в равном положении. Так что армейцам сетовать на усталость не стоит.

– Есть ли какая-то закономерность в том, что победы в последних важнейших матчах приходят к ЦСКА в концовке?

– Без фарта футбол невозможен, а везет сильнейшему. Правда, за благоприятными результатами нельзя не видеть: в игре ЦСКА налицо проблемы. Во втором тайме матча с «Янг Бойз» армейские футболисты лишь однажды сделали четыре точные передачи сделали подряд, в основном играли длинными навесами – предельно просто. Еще раз скажу: каждая команда идет к победе по-разному. Тактика ЦСКА тоже имеет право на жизнь. Армейцы ждут ошибки и дожидаются. Профессиональный футбол – это победа любой ценой, а как команда добивается результата – вторично.