Гончаренко: «Не забывайте, что «Янг Бойз» выбил в этом году киевское «Динамо», а в прошлом – «Шахтер»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойза».

Напомним, встреча пройдет сегодня в Берне и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Эта команда хорошо знает, как действовать в атаке, хорошо обороняется. Мы изучили соперника. Дома они играют сильнее, чем на выезде, но это характерно для многих команд. Нас ждет напряженный матч. Есть и индивидуально сильные исполнители. Не забываем о том, что «Янг Бойз» выбил в этом году киевское «Динамо», а в прошлом – «Шахтер», – сказал Гончаренко.