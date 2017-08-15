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    Гончаренко: «Не забывайте, что «Янг Бойз» выбил в этом году киевское «Динамо», а в прошлом – «Шахтер»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойза».

    Напомним, встреча пройдет сегодня в Берне и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Эта команда хорошо знает, как действовать в атаке, хорошо обороняется. Мы изучили соперника. Дома они играют сильнее, чем на выезде, но это характерно для многих команд. Нас ждет напряженный матч. Есть и индивидуально сильные исполнители. Не забываем о том, что «Янг Бойз» выбил в этом году киевское «Динамо», а в прошлом – «Шахтер», – сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.08.2017 00:24
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 12:57

      Янг Бойз - это серьезно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 15 августа 2017, 05:55

      Правильно заметил!

      1
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