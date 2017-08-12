Бабаев: «Было принципиально обыграть «Спартак» после двух домашних неудач с «Локомотивом» и «Рубином»

ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения.
Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!
Играть оставалось минут 10 и поражение уже маячило для ЦСКА.
Спартаковцы ПРОСПАЛИ эти десять минут и не перекрыли подключившегося Щенникова, за что и получили гол в свои ворота на 82-й минуте!
Типичная ошибка защиты, которая привела к ПЕРВОМУ голу в ворота Спартака.
Второй гол на 85-й минуте матча забивает Витиньо!
Спартаковцы НАБЛЮДАЛИ, как Витиньо прицелился без помех и ЖАХНУЛ, что есть СИЛЫ.
ВЫНИМАЙ Спартак.
Второй ГОЛ залетает в ворота Спартака по вине защиты через три минуты!
Зачем спартаковцы смотрели и давали Витиньо БИТЬ!!!
Вот и проиграли, а могли ведь и ВЫИГРАТЬ!
Умело держи мяч и победа в кармане.
Вот вам и защита Спартака!
В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ТРИ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ!
Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что для армейцев было делом принципа обыграть «Спартак» (2:1) в матче шестого тура РФПЛ. Руководитель отметил, что победа над таким соперником придаст красно-синим уверенности перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
– В первом тайме преимущество, как мне кажется, было на стороне ЦСКА. Мы имели несколько очень хороших моментов, вполне могли реализовать хотя бы один из них. У «Спартака» шансов почти не было. Вторая половина, конечно же, началась для нас крайне неудачно. Пропущенный гол – абсолютно нелепый. Подумалось даже, что какая-то карма... Ведь второй уже подряд матч со «Спартаком» складывался по одному и тому же сценарию: мы имеем преимущество, не забиваем, а потом пропускаем.
Команда оказалась в легком нокдауне после такого развития событий. Потеряли нити игры, где-то «Спартак» перехватил инициативу. Но тем ценнее итоговая победа. Ребята – молодцы, проявили волевые качества.
– Принципиально вообще было обыграть «Спартак» именно сегодня?
– Не буду лукавить – конечно же, принципиально. Тем более после двух домашних неудач в играх с «Локомотивом» и «Рубином». Мы тогда отдали очень много сил, особенно с казанцами и потерпели не совсем заслуженное поражение. Но в футболе такое случается, поэтому крайне важно было одержать сегодня такую победу – знаковую, статусную. Тем более в преддверии крайне важных матчей в Лиге чемпионов.
– Этот успех способен стать лекарством от прежних проблем и придать уверенности в дальнейшем?
– Да. Победы всегда добавляют положительных эмоций, тем более над таким соперником и в таких обстоятельствах, когда в середине второго тайма все складывалось в не в нашу пользу.
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