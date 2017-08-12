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    «Черноморец» подписал контракт со Станиславом Черчесовым-младшим

    Станислав Черчесов-младший продолжит карьеру в «Черноморце». Новороссийский клуб объявил о подписании контракта с голкипером, который приходится сыном главного тренера сборной России. Вратарь в новом клубе будет выступать под номером 16. Финансовые условия контракта не сообщаются.

    «Голкипер заниматься футболом в Инсбруке. В 17 лет был заявлен за дубль австрийского «Ваккера». С 18 лет в пермском «Амкаре». С сезона 2014/15-го годов в московском «Динамо». Приветствуем Станислава Черчесова в нашей команде и желаем успешной игры за «Черноморец»!» – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Черноморец»

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    12.08.2017 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 августа 2017, 10:42

      Отличный клуб,море,пляж и футбол!Удачи ему в ЧЕРНОМОРЦЕ!

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 12 августа 2017, 10:33

      После того как Черчес взял Габулова в сборную, не удивлюсь, что возьмет сына на чм2018.

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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > WhiteEgon 12 августа 2017, 12:10

      не еще сопляк.

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