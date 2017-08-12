«Черноморец» подписал контракт со Станиславом Черчесовым-младшим

Станислав Черчесов-младший продолжит карьеру в «Черноморце». Новороссийский клуб объявил о подписании контракта с голкипером, который приходится сыном главного тренера сборной России. Вратарь в новом клубе будет выступать под номером 16. Финансовые условия контракта не сообщаются.

«Голкипер заниматься футболом в Инсбруке. В 17 лет был заявлен за дубль австрийского «Ваккера». С 18 лет в пермском «Амкаре». С сезона 2014/15-го годов в московском «Динамо». Приветствуем Станислава Черчесова в нашей команде и желаем успешной игры за «Черноморец»!» – говорится в заявлении клуба.