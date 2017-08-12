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  • «Черноморец» подписал контракт со Станиславом Черчесовым-младшим

«Черноморец» подписал контракт со Станиславом Черчесовым-младшим

12 августа 2017, 08:16
3

Станислав Черчесов-младший продолжит карьеру в «Черноморце». Новороссийский клуб объявил о подписании контракта с голкипером, который приходится сыном главного тренера сборной России. Вратарь в новом клубе будет выступать под номером 16. Финансовые условия контракта не сообщаются.

«Голкипер заниматься футболом в Инсбруке. В 17 лет был заявлен за дубль австрийского «Ваккера». С 18 лет в пермском «Амкаре». С сезона 2014/15-го годов в московском «Динамо». Приветствуем Станислава Черчесова в нашей команде и желаем успешной игры за «Черноморец»!» – говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Черноморец»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Черноморец Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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WhiteEgon
1502523201
После того как Черчес взял Габулова в сборную, не удивлюсь, что возьмет сына на чм2018.
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Бугимен
1502523745
Отличный клуб,море,пляж и футбол!Удачи ему в ЧЕРНОМОРЦЕ!
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