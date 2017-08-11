Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

«Арсенал» не намерен отпускать этим летом нападающего Алексиса Санчеса. Для сохранения 28-летнего форварда «канониры» хотят продлить с ним контракт на улучшенных условиях.

Сообщается, что руководство лондонского клуба готово платить игроку сборной Чили 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

Напомним, что в услугах Санчеса заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В прошлом сезоне чемпионата Англии нападающий забил 24 гола и сделал восемь результативных передач в 38 матчах.