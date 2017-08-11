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    Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

    «Арсенал» не намерен отпускать этим летом нападающего Алексиса Санчеса. Для сохранения 28-летнего форварда «канониры» хотят продлить с ним контракт на улучшенных условиях.

    Сообщается, что руководство лондонского клуба готово платить игроку сборной Чили 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

    Напомним, что в услугах Санчеса заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В прошлом сезоне чемпионата Англии нападающий забил 24 гола и сделал восемь результативных передач в 38 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    11.08.2017 06:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 11 августа 2017, 10:33

      И это правильно. Санчес является одним из образующих игру Арсенала

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 августа 2017, 08:43

      псж лямов за 150 забрал бы))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 августа 2017, 07:14

      и он это заслуживает....

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 августа 2017, 06:53

      Удивительно что это случится в Арсенале

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