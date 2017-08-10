Россия осталась на 62-м месте рейтинга ФИФА

В четверг, 10 августа, был обновлен рейтинг ФИФА для сборных команд, сообщает пресс-служба организации. В нем сменился лидер – на первое место вышла сборная Бразилии, обошедшая Германию. На третьей позиции остается Аргентина, на четвертую поднялась Швейцария, а на пятую – сборная Польши.

Сборная России продолжает оставаться на рекордно низкой 62-й позиции.

Рейтинг ФИФА на 10 августа выглядит следующим образом:

1. (2) Бразилия – 1604 очка

2. (1) Германия – 1549

3. (3) Аргентина – 1399

4. (5) Швейцария – 1329

5. (6) Польша – 1319

6. (4) Португалия – 1267

7. (7) Чили – 1250

8. (8) Колумбия – 1208

9. (10) Бельгия – 1194

10. (9) Франция – 1157

…

62. (62) Россия – 590.