Россия осталась на 62-м месте рейтинга ФИФА

В четверг, 10 августа, был обновлен рейтинг ФИФА для сборных команд, сообщает пресс-служба организации. В нем сменился лидер – на первое место вышла сборная Бразилии, обошедшая Германию. На третьей позиции остается Аргентина, на четвертую поднялась Швейцария, а на пятую – сборная Польши.
Сборная России продолжает оставаться на рекордно низкой 62-й позиции.
Рейтинг ФИФА на 10 августа выглядит следующим образом:
1. (2) Бразилия – 1604 очка
2. (1) Германия – 1549
3. (3) Аргентина – 1399
4. (5) Швейцария – 1329
5. (6) Польша – 1319
6. (4) Португалия – 1267
7. (7) Чили – 1250
8. (8) Колумбия – 1208
9. (10) Бельгия – 1194
10. (9) Франция – 1157
…
62. (62) Россия – 590.
Источник: ФИФА