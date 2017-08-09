Червиченко: «Дзюба в «Фенербахче»? Это намного лучше, чем сидеть на лавке в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин может перейти в «Фенербахче».

«Турция – не самое плохое место. Вокруг Артема сейчас складывается негативный фон, ему стоит сменить обстановку. Вопрос в условиях контракта. Турецкий чемпионат интересный, и Артем в нем не потеряется. И если в «Фенербахче» он заиграет хотя бы на том уровне, на котором играл в «Зените», то сможет потом поехать на повышение. Не нужно воспринимать Турцию как ссылку в никуда.

Намного лучше, если он будет постоянно играть там, чем сидеть на лавке в «Зените», ждать своего шанса, выходить на 5-10 минут. Ему нужна полноценная нагрузка в преддверии в чемпионата мира. Сложно говорить о перспективах Артема в «Зените». Сегодня нам кажется, что их нет, а завтра они есть, – выйдет в следующем матче и положит несколько мячей! Мне в прошлом году казалось, что у Кокорина нет перспектив, а сейчас он один из лучших игроков чемпионата», – сказал Червиченко.

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