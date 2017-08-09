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    Червиченко: «Дзюба в «Фенербахче»? Это намного лучше, чем сидеть на лавке в «Зените»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин может перейти в «Фенербахче».

    «Турция – не самое плохое место. Вокруг Артема сейчас складывается негативный фон, ему стоит сменить обстановку. Вопрос в условиях контракта. Турецкий чемпионат интересный, и Артем в нем не потеряется. И если в «Фенербахче» он заиграет хотя бы на том уровне, на котором играл в «Зените», то сможет потом поехать на повышение. Не нужно воспринимать Турцию как ссылку в никуда.

    Намного лучше, если он будет постоянно играть там, чем сидеть на лавке в «Зените», ждать своего шанса, выходить на 5-10 минут. Ему нужна полноценная нагрузка в преддверии в чемпионата мира. Сложно говорить о перспективах Артема в «Зените». Сегодня нам кажется, что их нет, а завтра они есть, – выйдет в следующем матче и положит несколько мячей! Мне в прошлом году казалось, что у Кокорина нет перспектив, а сейчас он один из лучших игроков чемпионата», – сказал Червиченко.

    Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.08.2017 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 10 августа 2017, 00:16

      Ожидаемо но не думал что к туркам уйдет

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 20:15

      Удачи Дзюбе!!!

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      Рейтинг: +8019

      nik55 9 августа 2017, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Червиченко----бери Бздзюбу к себе помощником

      -4
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      Рейтинг: +78

      229728905 > nik55 9 августа 2017, 19:30

      Да, через пяток лет, Дзю сменит червяка.

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