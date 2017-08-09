Зидан: «Реал» проделал хорошую работу и завоевал очередной большой трофей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1). Напомним, что мадридская команда одержала вторую победу подряд на этом турнире.

«Реал» проделал хорошую работу, чему мы очень рады.

В первом тайме команда играла великолепно. Во второй половине встречи мы стали меньше владеть мячом и сталкивались с трудностями, но это нормально. Мы завоевали очередной большой трофей. Здорово начинать сезон вот так.

Роналду на скамейке запасных? Это было запланировано заранее, поскольку Криштиану тренировался всего три дня», – сказал Зидан.