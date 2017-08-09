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    Зидан: «Реал» проделал хорошую работу и завоевал очередной большой трофей»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1). Напомним, что мадридская команда одержала вторую победу подряд на этом турнире.

    «Реал» проделал хорошую работу, чему мы очень рады.

    В первом тайме команда играла великолепно. Во второй половине встречи мы стали меньше владеть мячом и сталкивались с трудностями, но это нормально. Мы завоевали очередной большой трофей. Здорово начинать сезон вот так.

    Роналду на скамейке запасных? Это было запланировано заранее, поскольку Криштиану тренировался всего три дня», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    09.08.2017 00:41
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