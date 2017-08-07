Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер против излишней конкуренции в составе

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что излишняя конкуренция зачастую вредит команде не меньше, чем и ее отсутствие.

    «Можно прямо сказать, что у нас слишком много игроков в составе на данный момент. По этоу причине мы можем позволить еще кому-то уйти.

    Конкуренция? Она иногда вредит команде. Впрочем, ее недостаток – тоже», – заявил Венгер.

    Стоит отметить, что «Арсенал» этим летом уже покинули вратари Войцех Щесны и Эмилиано Мартинес, нападающий Яя Саного и полузащитник Крис Уиллок.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 августа 2017, 11:41

      посмотрим, что он запоет в январе... когда Рэмси Озил Ляказет и т.д. выйдут из строя... Уолкотта в основу?! или Найлса ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 августа 2017, 11:53

      Странный человек. А потом в середине сезона будет плакаться, что пол-основы травмировано. В АПЛ бешеный календарь, клубы по 50-60 оф. матчей за сезон проводят во всех турнирах... Там по идее 2 состава иметь надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 7 августа 2017, 11:01

      ЦСКА бы его проблемы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 7 августа 2017, 10:53

      Значит больше никого не купим

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11