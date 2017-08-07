Венгер против излишней конкуренции в составе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что излишняя конкуренция зачастую вредит команде не меньше, чем и ее отсутствие.

«Можно прямо сказать, что у нас слишком много игроков в составе на данный момент. По этоу причине мы можем позволить еще кому-то уйти.

Конкуренция? Она иногда вредит команде. Впрочем, ее недостаток – тоже», – заявил Венгер.

Стоит отметить, что «Арсенал» этим летом уже покинули вратари Войцех Щесны и Эмилиано Мартинес, нападающий Яя Саного и полузащитник Крис Уиллок.