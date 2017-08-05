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  • «Зенит» покупает Краневиттера, «Спартак» – Луана. Дайджест событий дня

«Зенит» покупает Краневиттера, «Спартак» – Луана. Дайджест событий дня

5 августа 2017, 20:45
8

Жулиано хочет покинуть «Зенит» из-за Манчини

Полузащитник «Зенита» Жулиано близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщает UOL. Согласно источнику, Жулиано не устраивает свое положение в команде после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера. Бразилец считает, что больше не является постоянным игроком основного состава. В этой связи 27-летний хавбек опасается, что не попадет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

Кокорин впервые признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим футболистом прошедшего месяца по версии болельщиков. Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, третье – защитник Доменико Кришито.

Стоит отметить, что данная награда стала для Кокорина первой за три сезона в «Зените». В июле 26-летний россиянин забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах.

Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

ЦСКА вступил в переговоры по Уолесу

Полузащитник «Гамбурга» Уолес может продолжить карьеру в ЦСКА. Российский клуб намерен приобрести 22-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Армейцы уже вступили в переговоры по поводу приобретения хавбека. Рыночная стоимость Уолеса составляет 8 миллионов евро.

Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне 26 миллионов. Клуб потерял мою поддержку»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара подтвердил тот факт, что «Барселона» отказалась выплачивать ему подписной бонус. Напомним, что каталонский клуб должен был заплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми.

«Барселона» потеряла мою поддержку. Мне не выплатили сумму, и я ничего не смог с этим поделать. Этот пункт был частью контракта, благодаря которому сумма отступных за моего сына выросла. Мы обговаривали это, но не заниматься же мне теперь шантажом», – заявил отец Неймара.

Краневиттер подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт, сумма трансфера – 8 миллионов

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Севильи» Матиаса Краневиттера в «Зенит». Как сообщает источник, соглашение с 24-летним аргентинцем будет рассчитано на четыре года, сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро. Ранее появилась информация, согласно которой сегодня игрок пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта. Футболист дал согласие на переход.

«Зенит» готов заплатить 18 миллионов за форварда «Ривер Плейта» Аларио

«Спартак» и «Гремио» договорились о переходе Луана

Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке». По информации источника, стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца. В 2016 году форвард в составе национальной команды стал победителем Олимпиады. В нынешнем сезоне Луан провел за «Гремио» 24 матча, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

Пашалич попал в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом»

Новичок «Спартака» Марио Пашалич вместе с командой отправился на матч 4-го тура РФПЛ против «Зенита». Всего в заявку вошло 23 футболиста.

Напомним, 22-летний хорват был арендован московским клубом на сезон без права последующего выкупа у «Челси».

Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Lev Aleks
1501971699
Согласен)
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Aleks000
1501986226
опять аргентинец
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a-rakhmatov
1501989452
Опять Зенит покупает?.......сколько можнл?!
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