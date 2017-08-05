«Зенит» покупает Краневиттера, «Спартак» – Луана. Дайджест событий дня

Жулиано хочет покинуть «Зенит» из-за Манчини

Полузащитник «Зенита» Жулиано близок к уходу из петербургского клуба. Об этом сообщает UOL. Согласно источнику, Жулиано не устраивает свое положение в команде после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера. Бразилец считает, что больше не является постоянным игроком основного состава. В этой связи 27-летний хавбек опасается, что не попадет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2018.

Кокорин впервые признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим футболистом прошедшего месяца по версии болельщиков. Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, третье – защитник Доменико Кришито.

Стоит отметить, что данная награда стала для Кокорина первой за три сезона в «Зените». В июле 26-летний россиянин забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах.

Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

ЦСКА вступил в переговоры по Уолесу

Полузащитник «Гамбурга» Уолес может продолжить карьеру в ЦСКА. Российский клуб намерен приобрести 22-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Армейцы уже вступили в переговоры по поводу приобретения хавбека. Рыночная стоимость Уолеса составляет 8 миллионов евро.

Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне 26 миллионов. Клуб потерял мою поддержку»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара подтвердил тот факт, что «Барселона» отказалась выплачивать ему подписной бонус. Напомним, что каталонский клуб должен был заплатить Неймару-старшему 26 миллионов евро за то, что его сын продлил контракт с сине-гранатовыми.

«Барселона» потеряла мою поддержку. Мне не выплатили сумму, и я ничего не смог с этим поделать. Этот пункт был частью контракта, благодаря которому сумма отступных за моего сына выросла. Мы обговаривали это, но не заниматься же мне теперь шантажом», – заявил отец Неймара.

Краневиттер подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт, сумма трансфера – 8 миллионов

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Севильи» Матиаса Краневиттера в «Зенит». Как сообщает источник, соглашение с 24-летним аргентинцем будет рассчитано на четыре года, сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро. Ранее появилась информация, согласно которой сегодня игрок пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта. Футболист дал согласие на переход.

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«Спартак» и «Гремио» договорились о переходе Луана

Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке». По информации источника, стороны договорились о переходе 24-летнего бразильца. В 2016 году форвард в составе национальной команды стал победителем Олимпиады. В нынешнем сезоне Луан провел за «Гремио» 24 матча, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач.

Пашалич попал в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом»

Новичок «Спартака» Марио Пашалич вместе с командой отправился на матч 4-го тура РФПЛ против «Зенита». Всего в заявку вошло 23 футболиста.

Напомним, 22-летний хорват был арендован московским клубом на сезон без права последующего выкупа у «Челси».

Фото: globallookpress