Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Ницце» опровергли информацию о переходе Дальберта в «Интер»

    Генеральный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что левый защитник Дальберт остается в команде.

    Ранее сообщалось, что «Интер» договорился с «орлятами» о трансфере 23-летнего игрока за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

    «Далберт – игрок «Ниццы», он не собирается переходить в «Интер», как пишут в итальянской прессе», – сказал Фурнье.

    В минувшем сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, сделав четыре голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 6 августа 2017, 13:20

      Мильная опера продолжается

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11