В «Ницце» опровергли информацию о переходе Дальберта в «Интер»

Генеральный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что левый защитник Дальберт остается в команде.

Ранее сообщалось, что «Интер» договорился с «орлятами» о трансфере 23-летнего игрока за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

«Далберт – игрок «Ниццы», он не собирается переходить в «Интер», как пишут в итальянской прессе», – сказал Фурнье.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, сделав четыре голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.