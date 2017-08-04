Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Митрополит Варсонофий: «На «Санкт-Петербурге» приходилось служить молебны. С божьей помощью достроили»

Митрополит Варсонофий: «На «Санкт-Петербурге» приходилось служить молебны. С божьей помощью достроили»

4 августа 2017, 16:48
26

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий заявил, что во время строительства стадиона на Крестовском острове на арене проходили молебны, призванные ускорить процесс возведения сооружения.

Напомним, стоимость новой домашней арены «Зенита» оценивается в 43 миллиарда рублей.

«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят и т.д. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с божьей помощью это строительство все-таки завершили», – приводит слова священнослужителя «Столица С».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рулонъ Обоевъ
1501854621
И с божьей помощью это строительство все-таки завершили, и квартир накупили, и домов за рубежом, и дорогих тачек, и детей отправили учиться за границу.
Ответить
ufos73
1501856281
Ясно, миллиарды не распилили, а отдали богу, в благодарность за помощь!
Ответить
subbotaspartak
1501856943
Божии помазанники Жуликов отмазали. Теперь точно верится, Что стадион божьим словом держится. Аминь (Серёга. Полный атеист)
Ответить
BRO_football
1501857419
С божьей помощью бабло распилили. С божьей помощью от этого греха очистились.
Ответить
Semargl18
1501857509
ой как у меня бомбануло от этой новости... Земляне привет с Юпитера
Ответить
Путник 13
1501859372
У России три беды ...дороги, Путин и РПЦ..
Ответить
Чермындыр
1501859392
Мама дорогая!!! В каком веке живем, господа товарищи?!?!
Ответить
Taps
1501860150
Совсем попы сдурели ! И в придачу тёлка Поклонская ...
Ответить
The_Enot
1501860970
Вот это бред.
Ответить
insider_retro
1501865435
Не о том молитвы Ваши... У людей тревога на душе, твари на могилах танцуют и на Вечном огне сосиски жарят.... Держава в беде, а вы стадионами занимаетесь...
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
Вчера, 17:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+