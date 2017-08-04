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    Митрополит Варсонофий: «На «Санкт-Петербурге» приходилось служить молебны. С божьей помощью достроили»

    Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий заявил, что во время строительства стадиона на Крестовском острове на арене проходили молебны, призванные ускорить процесс возведения сооружения.

    Напомним, стоимость новой домашней арены «Зенита» оценивается в 43 миллиарда рублей.

    «Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят и т.д. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с божьей помощью это строительство все-таки завершили», – приводит слова священнослужителя «Столица С».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 16:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 августа 2017, 00:03

      Исаакиевский собор тоже очень долго строили. Достроили. Стадион тоже может музеем стать. Без Божьей помощи.

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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 4 августа 2017, 22:51

      С помощью какой то матери...

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 4 августа 2017, 21:43

      "С божьей помощью..." - все знают этих богов!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 августа 2017, 20:52

      Ручки в Роллексах и там покопались...

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 4 августа 2017, 20:15

      По большей части все же с помощью скольки то миллиардов денег?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 августа 2017, 19:51

      Может газон в третий раз не придётся менять? Пара молебнов и трава попрёт!!!)))

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > la verdad 5 августа 2017, 07:12

      Лучше всего тут будет расти конопля, судя по высказываниям некоторых футболлеров зенита

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 19:50

      Не о том молитвы Ваши...
      У людей тревога на душе, твари на могилах танцуют и на Вечном огне сосиски жарят.... Держава в беде, а вы стадионами занимаетесь...

      3
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 4 августа 2017, 18:58

      Ох как оно меня насмешило то. Молебны...

      2
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 4 августа 2017, 18:36

      Вот это бред.

      4
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 4 августа 2017, 18:29

      Мне кажется это еще не все. Дальше интереснее

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