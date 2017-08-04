Митрополит Варсонофий: «На «Санкт-Петербурге» приходилось служить молебны. С божьей помощью достроили»

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий заявил, что во время строительства стадиона на Крестовском острове на арене проходили молебны, призванные ускорить процесс возведения сооружения.

Напомним, стоимость новой домашней арены «Зенита» оценивается в 43 миллиарда рублей.

«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят и т.д. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с божьей помощью это строительство все-таки завершили», – приводит слова священнослужителя «Столица С».