Митрополит Варсонофий: «На «Санкт-Петербурге» приходилось служить молебны. С божьей помощью достроили»

Исаакиевский собор тоже очень долго строили. Достроили. Стадион тоже может музеем стать. Без Божьей помощи.
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий заявил, что во время строительства стадиона на Крестовском острове на арене проходили молебны, призванные ускорить процесс возведения сооружения.
Напомним, стоимость новой домашней арены «Зенита» оценивается в 43 миллиарда рублей.
«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят и т.д. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с божьей помощью это строительство все-таки завершили», – приводит слова священнослужителя «Столица С».